Lenta.ruБывший спецпредставитель Путина Чубайс госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-БарреБывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс попал в реанимацию, сообщила в Telegram телеведущая Ксения Собчак.Газета.RuСледом телеведущая дает комментарий самого Чубайса: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».Фонтанка.РуСиндром Гийена — Барре — редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу.РИА Новости«Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя», — объяснял свой уход Чубайс.РБКЧитать далееСвернутьTVCenter.RUTVCenter.RUПолитика СегодняВесьмаЦарьградКомсомольская правдаГазета.RuРЕН ТВRT на русскомIrkutskMediaРБКАбзацKu.lifeInkazane1.ruДни24ФАНReadovka NewsMAXIM OnlinePopcakeПодробнее о событииСобчак сообщила о госпитализации Чубайса в одну из европейских клиникRT на русскомвчера в 11:59Собчак сообщила о госпитализации Чубайса с синдромом Гийена-БарреТАССвчера в 12:24Бывший спецпредставитель Путина Чубайс госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-БарреLenta.ruвчера в 13:15Чубайса госпитализировали в европейскую клинику с синдромом Гийена-БарреГазета.Ruвчера в 14:01Собчак сообщила о госпитализации экс-главы «Роснано» Чубайса с синдромом Гийена — БарреРИА Новостивчера в 11:42Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в одну из клиник ЕвропыКоммерсантъвчера в 11:41Анатолий Чубайс в реанимации в тяжёлом состоянииKu.lifeвчера в 11:32Показать ещёОценить6,8KПоделиться