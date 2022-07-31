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Бывший спецпредставитель Путина Чубайс госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс попал в реанимацию, сообщила
 в Telegram телеведущая Ксения Собчак.
Газета.Ru
Следом телеведущая дает комментарий самого Чубайса: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».
Фонтанка.Ру
Синдром Гийена — Барре — редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу.
РИА Новости
«Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя», — объяснял свой уход Чубайс.
РБК

Подробнее о событии

Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в одну из европейских клиник
RT на русскомвчера в 11:59
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса с синдромом Гийена-Барре
ТАССвчера в 12:24
Бывший спецпредставитель Путина Чубайс госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре
Lenta.ruвчера в 13:15
Чубайса госпитализировали в европейскую клинику с синдромом Гийена-Барре
Газета.Ruвчера в 14:01
Собчак сообщила о госпитализации экс-главы «Роснано» Чубайса с синдромом Гийена — Барре
РИА Новостивчера в 11:42
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в одну из клиник Европы
Коммерсантъвчера в 11:41
Анатолий Чубайс в реанимации в тяжёлом состоянии
Ku.lifeвчера в 11:32

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