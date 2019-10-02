с чего всё началось

Бывший стратег Пентагона Терри Томпсон заявил, что США могут утратить авторитет на мировой арене и прекратить существовать, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", пишет РИА Новости.

Бывший стратег Пентагона рассказал об опасности России для США

Общество В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.

Армия и оружие Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».

Общество Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров Ресторан "Армения" отсудил у оппозиционеров 241 тыс. 520 руб. Об этом сообщила РБК адвокат одного из ответчиков по иску Владимира Милова Валентина Фролова.

Политика В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.

Политика Вакарчук потребовал от Зеленского ответов по «формуле Штайнмайера» Лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского четко ответить на вопросы, которые волнуют общество относительно подписанной «формулы Штайнмайера».

Происшествия Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.

Общество Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир Исключение составил только Юго-Восточный административный округ, где себестоимость строительства составляет 60% от средней цены продаж — 98,2 тыс. руб. против 162–164 тыс. руб.

Наука Специалисты поделились итогами эксперимента с нейтрино Международная команда специалистов впервые попыталась выяснить массу нейтрино – частиц, которые наполняют нашу Вселенную.

Политика Зеленский начал совещание по «формуле Штайнмайера» в Раде Президент Украины Владимир Зеленский начал совещание в Верховной раде с депутатами фракции партии "Слуга народа" по "формуле Штайнмайера", в связи чем приостановлена работа в парламенте.

Наука В клетках человека нашли аналог белка радиационной защиты тихоходок Еще у одного вида тихоходок исследователи тоже нашли белок с аналогичным строением и функциями.

Происшествия В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика» Сотрудники редакции сообщили, что следователи требуют открыть кабинеты учредителя «Черновика» Магди-Магомеда Камалова и главного редактора Маирбека Агаева.

Политика На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Политика «Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.

Кино Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в фильме Актриса Марина Орлова, известная как "муза Михаила Задорнова", сыграет певицу Юлию Началову в фильме о жизни преждевременно умершей звезды, сообщили СМИ.

Здоровье Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.

Общество Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.

Общество Названы наиболее страдающие от изменения климата города России Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

Армия и оружие Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.