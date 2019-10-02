Армия и оружие
Народные новостиБывший стратег Пентагона рассказал об опасности России для США
Бывший стратег Пентагона Терри Томпсон заявил, что США могут утратить авторитет на мировой арене и прекратить существовать, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
В своей статье для The Washington Times он пишет о том, что США следует пересмотреть свою стратегию в отношении «всё более взрывоопасной» Москвы, которая со своими ядерными запасами является «величайшей опасностью» для Америки.Известиявчера в 20:31
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Экс-стратег Пентагона рассказал, чем грозит игнорирование «российской опасности»
Life.ruвчера в 21:28
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Кино
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
RuNews24.ru 03:31
Общество
В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей
Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.
Rambler News Service вчера в 11:46
Армия и оружие
Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии
В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Известия 06:24
Общество
Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров
Ресторан "Армения" отсудил у оппозиционеров 241 тыс. 520 руб. Об этом сообщила РБК адвокат одного из ответчиков по иску Владимира Милова Валентина Фролова.
РБК 06:14
Политика
В Кремле оценили подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» стало позитивным фактом.
Известия 06:20
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Политика
Вакарчук потребовал от Зеленского ответов по «формуле Штайнмайера»
Лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского четко ответить на вопросы, которые волнуют общество относительно подписанной «формулы Штайнмайера».
Взгляд.ру 04:07
Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Общество
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Исключение составил только Юго-Восточный административный округ, где себестоимость строительства составляет 60% от средней цены продаж — 98,2 тыс. руб. против 162–164 тыс. руб.
РБК вчера в 17:00
Наука
Специалисты поделились итогами эксперимента с нейтрино
Международная команда специалистов впервые попыталась выяснить массу нейтрино – частиц, которые наполняют нашу Вселенную.
Goroday.ru 30 сентября в 21:47
Политика
Зеленский начал совещание по «формуле Штайнмайера» в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский начал совещание в Верховной раде с депутатами фракции партии "Слуга народа" по "формуле Штайнмайера", в связи чем приостановлена работа в парламенте.
Газета.Ru 04:34
Наука
В клетках человека нашли аналог белка радиационной защиты тихоходок
Еще у одного вида тихоходок исследователи тоже нашли белок с аналогичным строением и функциями.
N+1 05:51
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выйдет на госиспытания в среду
Напомним, на заводские ходовые испытания подлодка выходила в августе.
Телеканал Санкт-Петербург 06:07
Футбол
Магнуссон: Матч с «Лудогорцем» был ужасным. Но мы проиграли битву, не войну
В интервью "РГ" исландец признался, что команде нужно отойти от крупного поражения в матче первого тура с "Лудогорцем" (1:5).
Российская газета 05:02
Происшествия
В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»
Сотрудники редакции сообщили, что следователи требуют открыть кабинеты учредителя «Черновика» Магди-Магомеда Камалова и главного редактора Маирбека Агаева.
Коммерсантъ 04:49
Политика
На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Шоу-бизнес
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
Рамблер 02:21
Футбол
«Локомотив» уступил испанскому «Атлетико» в матче ЛЧ
News.ru вчера в 16:54
Политика
«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.
Коммерсантъ 02:15
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в фильме
Актриса Марина Орлова, известная как "муза Михаила Задорнова", сыграет певицу Юлию Началову в фильме о жизни преждевременно умершей звезды, сообщили СМИ.
Газета.Ru 06:23
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Известия вчера в 23:15
Армия и оружие
Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
Wday.ru 01:45
Политика
Новак рассказал о конкуренции с США на европейском рынке газа
Пока что, по словам Новака, российская сторона рассчитывает на прокладывание "Северного потока -2" по тому маршруту, на который была подана заявка.
Российская газета 03:05