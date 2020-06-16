Религия

ИзвестияИзвестияБывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил екатеринбургский информационный портал 66.ru.
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с чего всё началось

Опальный отец Сергий захватил монастырь в Среднеуральске: по периметру выставили казачьи патрули

В Среднеуральском женском монастыре организовали круглосуточное дежурство по инициативе схиигумена Сергия (Романова). Как сообщил корреспондент 66.RU, на территорию пускают лишь паломников. Журналистам издания настоятельно рекомендовали покинуть территорию.
66.ru08:13

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Монахи и казаки вторые сутки обороняют обитель схиигумена Сергия

URA.Ru16:45

Опальный отец Сергий захватил монастырь в Среднеуральске: по периметру выставили казачьи патрули

66.ru08:13

Под Екатеринбургом игумен Романов «захватил» Среднеуральский женский монастырь при помощи казаков

Весьма13:20

СМИ сообщили о захвате монастыря на Урале «духовником Поклонской»

РБК13:11

В епархии призвали молиться о вразумлении отрицавшего COVID-19 священника

РИА Новости12:16

Насельниц захваченного Сергием монастыря вывезли в Ново-Тихвинскую обитель

Znak.com10:31

Неделя на покаяние: в епархии объяснили, почему Среднеуральский монастырь оказался без главы

Екатеринбург Онлайн15:50
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru вчера в 20:35
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Шоу-бизнес

Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым

На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Общество

Губернатор Кубани анонсировал ослабление контроля для туристов

Контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов ослабляется с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
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Общество

Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене

Учёному, президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, пишет 15 июня «Интерфакс», ссылаясь на адвоката учёного Ивана Павлова.
78.ru вчера в 04:27
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Политика

Названо условие завершения «Северного потока-2»

В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Происшествия

В Красноярске задержали женщину, которая избила в лифте свою внучку

В полицию обратилась председатель совета жильцов дома. Позже выяснилось, что 53-летняя женщина ударила свою внучку.
Говорит Москва вчера в 13:09
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Авто

Lexus представил седан Lexus IS нового поколения

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители.
Автоновости дня 02:06
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Транспорт

Москвичам предложили работать с 6 утра

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента 07:59
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Футбол

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии

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Общество

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В этом году все графики сдвинул коронавирус. Одну из веранд на улице Большой Никитской посетил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
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Наука

Вакцину с комариной слюной создают вирусологи США

Особенность разработки специалистов из США заключается в одном из компонентов лекарства — комариной слюне.
Live24 05:16
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Общество

Сумма минимального пособия по безработице увеличилась в три раза

Минимальное пособие по безработице увеличивается с 1 500 рублей до 4 500 рублей на период с мая по июль 2020 года.
Нижегородская Правда 02:21
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Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
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Общество

Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
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Экономика

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдется в 251,4 миллиона рублей

Центр судоремонта "Звездочка" (Мурманск) намерен заключить контракт с единственным участником тендера на ряд ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов", на котором произошел пожар, цена контракта составляет 251,4 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 16:58
Игры

По «Властелину колец» сделают новую игру

Вместе компании создадут новую мобильную стратегию по мотивам «Властелина кольца» — The Lord of the Rings: Rise to War.
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Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
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Экономика

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне

Количество умерших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах 16 июня превысило боевые потери страны в Первой мировой войне, в которую США вступили в 1917 году.
News.ru 16:01
Происшествия

Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео

RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
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Происшествия

Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей

РИА Новости 15:23
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Фигурное катание

Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе

Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 10:25
Игры

Sony: Gran Turismo 7 использует почти все особенности PlayStation 5

Gran Turismo 7 будет использовать практически все особенности PlayStation 5, о чём в интервью Guardian сообщил вице-президент европейского подразделения PlayStation Саймон Раттер.
Игромания.ру 14:04
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Авто

На тестах заметили обновленный Skoda Karoq

В России кроссовер предлагается с 1,4 л бензиновым мотором. Стартовая стоимость Skoda Karoq от 1 387000 рублей.
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В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

Граждане Азербайджана, которые ожидали отправки на родину во временном лагере на территории Дербентского района Дагестана, начали пересекать российскую границу.
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Экономика

Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными

Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков.
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