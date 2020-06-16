Религия

ИзвестияИзвестияБывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил екатеринбургский информационный портал 66.ru.
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с чего всё началось

Опальный отец Сергий захватил монастырь в Среднеуральске: по периметру выставили казачьи патрули

В Среднеуральском женском монастыре организовали круглосуточное дежурство по инициативе схиигумена Сергия (Романова). Как сообщил корреспондент 66.RU, на территорию пускают лишь паломников. Журналистам издания настоятельно рекомендовали покинуть территорию.
66.ru08:13

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Монахи и казаки вторые сутки обороняют обитель схиигумена Сергия

URA.Ru16:45

Неделя на покаяние: в епархии объяснили, почему Среднеуральский монастырь оказался без главы

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РИА Новости12:16

Под Екатеринбургом игумен Романов «захватил» Среднеуральский женский монастырь при помощи казаков

Весьма13:20

Опальный отец Сергий захватил монастырь в Среднеуральске: по периметру выставили казачьи патрули

66.ru08:13
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
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Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной

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Общество

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Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

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Экономика

Сахалин не торопится возвращать федералам 42,5 миллиона рублей

Сахалин пока не планирует возвращать в федеральную казну 42,5 миллиона рублей за неосвоение субсидии.
Сахалин.Инфо 18:29
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Экс-мэра города Кимры приговорили к 10 годам колонии за взятку

Коммерсантъ 17:00
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
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Политика

Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без экзамена

В России вступил в силу федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины, который подтверждает факт владения гражданами этих стран русским языком в качестве носителей.
РЕН ТВ 17:27
Транспорт

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
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Здоровье

Шесть детей заразились коронавирусом в детсаду в Туле

Обследование на коронавирус прошли остальные сотрудники и дети, посещавшие дежурную группу.
Kursk.com 12:33
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами

Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека утонули, спасая тонущую в реке девочку

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Общество

Осужденного в США программиста Лисова депортируют в Россию

Газета.Ru 18:40
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Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

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Известия 04:48
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Футбол

«Барселона» одержала победу над «Леганесом»

Счёт в матче после передачи испанского защитника «Барселоны» Фирпо Хуниора открыл форвард Анссумане Фати.
ГЛАС.RU 18:00
Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

РИА Новости 09:47
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Общество

Рособрнадзор: школьники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток

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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Здоровье

В Амурской области зарегистрировали уже 1100 случаев коронавируса

За последние сутки в Приамурье подтвердились 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

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Происшествия

Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео

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Адвокаты Эмбер Херд отказались ее защищать в деле против Джонни Деппа

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Армия и оружие

В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране

Американские военные находится в Германии для безопасности всего НАТО, в том числе они обеспечивают безопасность самих США, заявила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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В Steam начался летний фестиваль игр

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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5 июня 119-метровый астероид промчался вплотную к Земле

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Сразу несколько независимых разработчиков объявили о подаче заявки на удаление своих игр из сервиса цифровой дистрибуции Steam в связи с тем, что Valve до сих пор не выступила с поддержкой движения Black Lives Matter.
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Российский рынок новых грузовиков ощутимо сократился

За январь—май нынешнего года рынок новых грузовиков в РФ сократился на 11% до 26,5 тыс. штук.
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РИА Новости 12:34
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