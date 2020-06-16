Религия
ИзвестияБывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил екатеринбургский информационный портал 66.ru.
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с чего всё началось
В Среднеуральском женском монастыре организовали круглосуточное дежурство по инициативе схиигумена Сергия (Романова). Как сообщил корреспондент 66.RU, на территорию пускают лишь паломников. Журналистам издания настоятельно рекомендовали покинуть территорию.66.ru08:13
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Неделя на покаяние: в епархии объяснили, почему Среднеуральский монастырь оказался без главы
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