В Среднеуральском женском монастыре организовали круглосуточное дежурство по инициативе схиигумена Сергия (Романова). Как сообщил корреспондент 66.RU, на территорию пускают лишь паломников. Журналистам издания настоятельно рекомендовали покинуть территорию.

с чего всё началось

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил екатеринбургский информационный портал 66.ru.

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