Религия
ИзвестияБывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил екатеринбургский информационный портал 66.ru.
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с чего всё началось
В Среднеуральском женском монастыре организовали круглосуточное дежурство по инициативе схиигумена Сергия (Романова). Как сообщил корреспондент 66.RU, на территорию пускают лишь паломников. Журналистам издания настоятельно рекомендовали покинуть территорию.66.ru08:13
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Пыталась вразумить: схиигумен Сергий сместил главу Среднеуральского женского монастыря
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Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР
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«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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