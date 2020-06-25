Политика
Московский Комсомолец ТамбовБывший тамбовский журналист объявлен в международный розыск
Следователи СКР подготовили документы на арестабывшего российского, а сейчас, украинского журналиста, уроженца Тамбова Айдера Муждабаев, который объявлен в международный розыск. Его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности, а также оправдания терроризма.
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с чего всё началось
«Ему инкриминируется совершение с использованием сети интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России)», — говорится в сообщении СК.RT на русском08:03
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Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Известия 15:51
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Политика
США упрекнули Германию в недооценке военной угрозы со стороны России
Траты Германии на оборону показывают, что она не считает Россию достаточно серьезной угрозой, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 16:21
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Шоу-бизнес
Пышку Эшли Грэм для фото впихнули в слишком тесное платье
Эшли Грэм не первый раз появляется на обложках модных журналов — все же она одна из самых известных и востребованных плюс-сайз моделей в мире.
Wday.ru 01:44
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
Космос
Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов
Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com вчера в 12:18
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
Космос
Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм
Экология Регионов 03:35
Космос
Найдена редкая «умирающая» радиогалактика
AstroNews.ru 10:14
Кино
Слухи: Николас Кейдж ведет переговоры о роли Супермена в фильме «Флэш»
После известия о переговорах с Майклом Китоном насчет возвращения к образу пожилого Бэтмена во «Флэше» портал We Got This Covered преподнес еще более удивительную весть.
Киноафиша России 09:49
Общество
В ВОЗ рассказали о новой вспышке коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Общество
Калининградский губернатор прервал свадебный банкет
В одном из калининградских ресторанов проходил свадебный банкет, который был прерван губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
Московский Комсомолец 10:48
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за подозрений в расизме
Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях.
Sostav.ru вчера в 23:10
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Политика
Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»
СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 14:28
Общество
Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
Газета.Ru 08:48
Игры
Вышел новый трейлер Cyberpunk 2077
ТАСС 13:28
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Наука
Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера
Японские ученые из Университета Кюсю установили, что часть белка соевых бобов может уменьшить ухудшение памяти у мышей, выступивших моделью болезни Альцгеймера.
МонаВиста 23 июня в 11:37
Политика
Избирком аннулировал все бюллетени в урне из-за голосования Лобкова
Мосизбирком признал недействительными все избирательные бюллетени в урне, которую опустил свой бюллетень журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков.
Компания 14:16
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27