с чего всё началось

Следователи СКР подготовили документы на арестабывшего российского, а сейчас, украинского журналиста, уроженца Тамбова Айдера Муждабаев, который объявлен в международный розыск. Его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности, а также оправдания терроризма.

Общество В трансляции парада Победы появились спецэффекты Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT. 495

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,4K

Шоу-бизнес Пышку Эшли Грэм для фото впихнули в слишком тесное платье Эшли Грэм не первый раз появляется на обложках модных журналов — все же она одна из самых известных и востребованных плюс-сайз моделей в мире.

Политика Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС. 1,5K

Кино Слухи: Николас Кейдж ведет переговоры о роли Супермена в фильме «Флэш» После известия о переговорах с Майклом Китоном насчет возвращения к образу пожилого Бэтмена во «Флэше» портал We Got This Covered преподнес еще более удивительную весть.

Общество В ВОЗ рассказали о новой вспышке коронавируса в Европе В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. 756

Политика В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства. 451

Шоу-бизнес Ксения Собчак сообщила о переломе носа Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала». 835

Общество Калининградский губернатор прервал свадебный банкет В одном из калининградских ресторанов проходил свадебный банкет, который был прерван губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. 26

Общество Audi разрывает контракт с Собчак из-за подозрений в расизме Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях. 307

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,2K