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ТАСС
ТАСС

Бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа» Шишкин стал владельцем 80% СМИ группы Rambler

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РБК
Бывший топ-менеджер "Газпром-Медиа" Сергей Шишкин стал владельцем 80% СМИ группы Rambler. Таким образом, сделка "Сбера" по консолидации 100% Rambler соответствует требованиям законодательства, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.В источнике
С чего всё началось
РБК

Новым владельцем Lenta.ru стал бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа»

Учредителем ООО «Медианна» (владеет чуть больше 80% ООО «Рамблер & Ко», через которое группа Rambler управляет своими СМИ) с 9 ноября 2020 года стал Сергей Шишкин, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ранее владельцем компании был бизнесмен Александр Мамут.
РБК06:43
Подробнее о событии
Интерфакс

Бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» стал владельцем 80% компании, управляющей СМИ Rambler

Интерфакс11:11
ТАСС

Бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа» Шишкин стал владельцем 80% СМИ группы Rambler

ТАСС09:44
BFM.ru

Бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» стал учредителем интернет-изданий Rambler

BFM.ru09:09
Коммерсантъ

Бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» стал учредителем Lenta.ru и «Газета.Ru»

Коммерсантъ08:38
Фонтанка.Ру

Новым владельцем Lenta.ru и Gazeta.ru стал бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа». С помощью него Сберу удалось обойти закон о СМИ

Фонтанка.Ру07:55
Forbes

Владельцем интернет-изданий Rambler&Co стал бывший топ-менеджер «Газпром-медиа»

Forbes08:13
РБК

Новым владельцем Lenta.ru стал бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа»

РБК06:43

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