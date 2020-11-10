Стрелков: после успеха в Карабахе Турция при помощи Украины нацелится на Крым

Военный эксперт напомнил, что турки уже неоднократно намекали на то, что Крым на самом деле турецкий и даже сам Эрдоган несколько раз обмолвился о несправедливых договорах, согласно которым Крым перешел от Турции к России.