Бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа» Шишкин стал владельцем 80% СМИ группы Rambler
Бывший топ-менеджер "Газпром-Медиа" Сергей Шишкин стал владельцем 80% СМИ группы Rambler. Таким образом, сделка "Сбера" по консолидации 100% Rambler соответствует требованиям законодательства, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.В источнике
С чего всё началось
Новым владельцем Lenta.ru стал бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа»
Учредителем ООО «Медианна» (владеет чуть больше 80% ООО «Рамблер & Ко», через которое группа Rambler управляет своими СМИ) с 9 ноября 2020 года стал Сергей Шишкин, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ранее владельцем компании был бизнесмен Александр Мамут.
РБК06:43
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