Общество

РБКРБКБывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании

Французский продовольственный ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании, сообщил французскому изданию Les Echos бывший директор по проектам «Ашана» Алексей Жарков.
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Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании

РБК05:22

Бывший топ-менеджер рассказал о коррупции в российском «Ашане»

News.ru08:05

Les Echos (Франция): коррупционный скандал с АШАН в России (Les Echos)

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Политическая Экспертиза08:13
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Курс рубля вновь незначительно снизился

Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
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Бизнесмену Олегу Тинькову в США грозит до шести лет тюрьмы

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Спасатели обнаружили в Тверской области тело пропавшей ранее девочки 2013 года рождения.
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Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
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Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
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Музыка

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Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что из-за масштабного распространения нового вируса гастроли музыкантов могут сорваться.
Говорит Москва 07:08
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Эксперты положительно отнеслись к выходу России из сделки ОПЕК+

В России по-разному относятся к соглашению ОПЕК+, говорит Рустам Танкаев.
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Под Воронежем пьяный водитель сбил семью из пяти человек

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МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет

Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
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Политика

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
РИА Новости вчера в 16:42
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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

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Биатлон

Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов опроверг информацию о том, что может пропустить этап Кубка мира в Осло из-за буллинга со стороны норвежских болельщиков.
Газета.Ru 06:28
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Япония внесёт вклад в лунную программу США Gateway

РИА Новости 06 марта в 03:29
Экономика

Обрушение рынков как следствие ценовой войны

Курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку в 75 рублей, курс евро поднялся выше 85 рублей.
BFM.ru 07:12
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Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
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Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
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Общество

Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов

Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
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ToDay News Ufa вчера в 11:22
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Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
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Первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме попало в Сеть

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Культура

Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием

Президент отметил незаурядный талант и замечательные вокальные данные актрисы Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летним юбилеем.
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Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
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Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
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Культура

Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости

По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
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