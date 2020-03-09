Общество
РБКБывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании
Французский продовольственный ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании, сообщил французскому изданию Les Echos бывший директор по проектам «Ашана» Алексей Жарков.
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Бывший топ-менеджер «Ашана» в России связал нападение на себя с коррупцией в компании
Политическая Экспертиза08:13
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В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
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Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
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В США бизнесмена Тинькова подозревают в сокрытии от уплаты налогов.
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Общество
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Общество
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:1 (2-й тайм)
Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
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Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что из-за масштабного распространения нового вируса гастроли музыкантов могут сорваться.
Энергетика
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Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Биатлон
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Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов опроверг информацию о том, что может пропустить этап Кубка мира в Осло из-за буллинга со стороны норвежских болельщиков.
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Япония внесёт вклад в лунную программу США Gateway
Экономика
Обрушение рынков как следствие ценовой войны
Курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку в 75 рублей, курс евро поднялся выше 85 рублей.
Политика
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Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Общество
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Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Общество
Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США
Экономика
Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
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Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием
Президент отметил незаурядный талант и замечательные вокальные данные актрисы Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летним юбилеем.
Политика
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Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Культура
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По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Общество
Авторы Mortal Kombat 11 представили геймплейный трейлер Спауна
NetherRealm Studios представила геймплейный трейлер Спауна, в котором авторы Mortal Kombat 11 показали основные приёмы, смертельный удар и фаталити нового бойца.