Футбол
Soccer.ruБывший тренер «Оренбурга» может возглавить «Нижний Новгород»
Новым наставником "Нижнего Новгорода" может стать Роберт Евдокимов. Сообщается, что специалист уже встречался с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Напомним, что на данный момент команду возглавляет Дмитрий Черышев.
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Армия и оружие
На Донбассе вновь гибнут украинские военные
DixiNews вчера в 03:03
Футбол
Месси взялся за усиление «Барселоны»
Lenta.ru 00:50
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины
Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.
РБК 15 октября в 12:25
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия вчера в 13:24
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Происшествия
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин.
Москва 24 вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК 15 октября в 11:16
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости вчера в 15:25
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению
Вести.Ru вчера в 10:14
Общество
Деньги есть, а дорог нет: Дмитрий Медведев раскритиковал Приморье
Следует напомнить, что практика у федеральных чиновников крайне проста: не освоили, значит вам не надо и деньги в следующем году вы не получите.
Vostok.Today вчера в 14:50
Авто
Первый электромобиль Volvo получил название XC40 Recharge
Сегодня состоялась презентация первого полностью электрического кроссовера шведской компании под названием XC40 Recharge.
Тарантас Ньюс вчера в 15:30
Общество
Участников реалити-шоу заставят съесть собственных питомцев
Регион online 00:47
Экономика
«Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы
По данным "Эксмо-АСТ", общий объем рынка учебной литературы в прошлом году составил 26 млрд руб. Доли изданий распределились следующим образом: "Просвещение" — 42%; "Российский учебник" — 30%; Другие небольшие издательства — 18%.
Коммерсантъ 00:21
Политика
Трамп попросил Эрдогана не становиться дьяволом
Отмечается, что письмо датировано 9-м октября, и в нем Трамп предлагает «хорошую сделку», поскольку Эрдоган не хочет нести ответственность за убийство тысяч людей, а президент США не желает нести ответственность за уничтожение турецкой экономики.
Известия вчера в 22:18
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Культура
Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»
Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:41
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
Газета.Ru вчера в 16:37
Политика
Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.
RT на русском вчера в 21:35
Происшествия
Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска
Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Экономика
Крупные банки могут начать оказывать госуслуги со следующего года
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Авто
Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
SpeedMe 14 октября в 02:55
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли вернулась к образу Хюррем
По словам пользователей, звезда возвращает ту естественную красоту, которую зрители впервые увидели в сериале «Великолепный век», пишет издание 7 Дней.
Вечерний курьер вчера в 02:02
Хоккей
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Торонто Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Команда из столицы США уступала после первого периода с разницей в одну шайбу и сумела сравнять счет усилиями Евгения Кузнецова.
РБК вчера в 21:55