Футбол
РБКБывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб
Пилипчук 3 мая 2018 года заявил об уходе из «Спартака» и желании возобновить самостоятельную работу. Роман Пилипчук вернулся в «Спартак» и подписал контракт с клубом.
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Роман Пилипчук: У меня нет контракта со «Спартаком», но в будущем сотрудничество возможно
Советский спортвчера в 10:30
Пилипчук: контракта со «Спартаком» нет. Возможно, в будущем будет сотрудничество
Чемпионатвчера в 10:32
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