Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов. В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.

с чего всё началось

Руководство клуба из Волгограда рассматривает кандидатуры Дмитрий Аленичева и Романа Пилипчука, сообщает «Чемпионат». Кроме того, по информации издания, в шорт-лист «Ротора» также входит бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов.

Политика Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Хоккей Наставник «Амура» прокомментировал двойное гражданство Малкина Главный тренер "Амура" Александр Юдин поделился мнением о том, что у нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина обнаружили двойное гражданство, передает Sport24.

Общество В Госдуме предположили наказание за пропаганду наркотиков в сети Пропаганда наркотиков в интернете является сейчас одним из самых опасных правонарушений для общества, особенно для детей и подростков, в Госдуме считают, что за такие преступления можно было бы установить наказание вплоть до лишения свободы на пять-семь лет, рассказали парламентарии.

Армия и оружие Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД Думаю, это обещание никого не должно вводить в заблуждение, как и заявление госсекретаря США (Майка) Помпео о том, что у США "нет планов немедленно размещать новое ракетное вооружение".

Армия и оружие Украинская контрразведка поймала луганского дезертира Ранее СБУ отчиталась о проведении спецоперации, в рамках которой бывший боец ЛНР был вывезен с неподконтрольных Киеву территорий.

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Происшествия Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.

Общество Треть российских семей не пользуется доступными им льготами Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".

Экономика Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.

Экономика «Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии «Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.

Политика ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».

Общество Кудрин назвал главную проблему нацпроектов Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» освоение средств, выделенных на реализацию нацпроектов.