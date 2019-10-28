Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаБывший тренер «Спартака» может возглавить «Ротор»

Руководство клуба из Волгограда рассматривает кандидатуры Дмитрий Аленичева и Романа Пилипчука, сообщает «Чемпионат». Кроме того, по информации издания, в шорт-лист «Ротора» также входит бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов.
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с чего всё началось

Хохлов, Аленичев и Пилипчук — кандидаты на пост главного тренера «Ротора»

Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов. В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.
Чемпионат05:22

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Хохлов, Аленичев и Пилипчук — кандидаты на пост главного тренера «Ротора»

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V1.ru07:30

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Sport.ru10:13

Аленичев может возглавить «Ротор» («Матч ТВ»)

Sports.ru06:47
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Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

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Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

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ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
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Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
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Дмитрий Анатольевич Аленичев
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