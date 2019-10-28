Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов. В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.

с чего всё началось

Руководство клуба из Волгограда рассматривает кандидатуры Дмитрий Аленичева и Романа Пилипчука, сообщает «Чемпионат». Кроме того, по информации издания, в шорт-лист «Ротора» также входит бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов.

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