Футбол
Bookmaker-ratings.ruБывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб возглавил «Шахтер» из Солигорска
Бывший тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб был представлен в качестве наставника солигорского «Шахтера». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Футбол
Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Газета.Ru вчера в 14:17
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 14:42
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал сообщения о выступлении Кадырова
Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов прокомментировал сообщения о выступлении главы республики Рамзана Кадырова на встрече с правительством.
RT на русском 15:36
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Коммерсантъ 13:39
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс 11:29
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Экономика
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Кино
Вышел трейлер фильма «Цвет из иных миров» c Николасом Кейджем
В сети появился трейлер фантастического фильма ужасов "Цвет из иных миров", снятого по одноименному произведению Говарда Лавкрафта.
Piter.tv 04:19
Футбол
Александрия — Сент-Этьен 0:1 (Перерыв)
7 ноября в Группе I Лиги Европы пройдет поединок между французским «Сент-Этьеном» и украинской «Александрией».
Все про Спорт ру вчера в 02:11
Технологии
В Китае заявили о начале разработки сети 6G
В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК 14:00
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Культура
Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
NewInform 14:32
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
РИА Новости 10:13
Происшествия
Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов
RT на русском 09:04
Происшествия
Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела
Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.
Коммерсантъ 05:18
Путешествия
Российским туристам рассказали об изменении цен на отели в Турции
Российским туристам рассказали о том, как изменятся цены на отели на популярном курорте.
OAnews 07:15
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Общество
Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы
Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.
Sunmag.me 09:09
Футбол
Краснодар — Трабзонспор 3:1
Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа в матче Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:46
Политика
Зеленский признался, что устает от своей работы
Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.
ТАСС 13:23
Кино
Джеймса Дина «воскресят» для главной роли через 65 лет после смерти
Актер Джеймс Дин, умерший в 1955 году, появится в новом фильме «В поисках Джека».
Пятый канал 10:55
Космос
Снимки Большого Магеланового облака поразят воображение
NASA опубликовало новые снимки карликовой галактики, известной как Большое Магеланово облако (БМО).
Профиль 04 ноября в 00:53
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Политика
Германия загружает «Северный поток-2»
Правящая парламентская коалиция Германии ХДС/ХСС и СДПГ в ночь на 8 ноября собирается проголосовать за поправки, которые де-факто снимают с проекта «Северный поток 2» все риски, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.
Коммерсантъ 14:23
Политика
Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.
Rambler News Service 03:00
Происшествия
Адвокат Кадырова не исключил переквалификацию дела Шамсутдинова
Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, выразил желание защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.
Национальная служба новостей 13:27
Происшествия
Под Киевом совершено покушение на бизнесмена
Под Киевом на житомирской трассе взорвали автомобиль директора фармацевтической компании Игоря Сало.
Коммерсантъ вчера в 19:18
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже оторвался от двух F-35
Хоть два истребителя F-35A и среагировали, было слишком поздно – когда те включили ускорение, радары еще были в состоянии обнаружить Ту-160, но летчики уже потеряли его из виду.
ГЛАС.RU 13:58