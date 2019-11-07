Футбол
Soccer.ruБывший тренер «Зари» возглавил солигорский «Шахтер»
Экс-рулевой "Зари" Юрий Вернидуб, как и ожидалось, назначен на пост главного тренера солигорского "Шахтера". Его помощниками станут Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин. Ранее командой руководил Сергей Ташуев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:03, Вашингтон
Политика
Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
Президент США Дональд Трамп должен заплатить 2 миллиона долларов за урегулирования иска штата Нью-Йорк против благотворительных организаций президента США, говорится в распоряжении суда.
РИА Новости 14:53
Общество
Росгидромет определил самый пыльный город России
Известия 16:40
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы России в октябре
Тройку лучших замыкает Renault Duster - 3431 проданный автомобиль (-11%).
Российская газета 20:40
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Транспорт
Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Общество
Производители молока просят правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.
Ведомости 16:30
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело 10:45
Происшествия
Восемь человек задержаны в Забайкалье за незаконную вырубку леса
Полиция задержала восемь человек за незаконную вырубку леса в Забайкальском крае, ущерб оценивается в 10 млн рублей.
Известия 05:40
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
Коммерсантъ 20:54
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Культура
Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
Вроде бы история одной семьи: Настя никак не хочет смириться с тем, что ее муж Иван не вернулся с войны.
Телепрограмма вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, что его жена «может получить леща»
Российский футболист Дмитрий Тарасов заявил, что его нынешняя жена может «получить леща».
Мойка78 16:12
Футбол
Сигурдссон: «У ЦСКА остались силы на чудо в ЛЕ. Мы будем бороться до конца»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0).
Sport24.ru 18:01
Политика
В Германии рассмотрят снимающие риски с «Северного потока-2» поправки
С четверга на пятницу,7-8 ноября, правящая парламентская коалиция Германии рассмотрит поправки по газопроводу "Северный поток-2", которые могут снять риски с проекта, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.
Газета.Ru 15:17
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23
Наука
Бег раз в неделю может предотвратить преждевременную смерть
Научная Россия 05 ноября в 16:40
Общество
Мужчину в Москве не пустили в самолет из-за слишком толстого кота
Мужчину со слишком тяжелым котом не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток.
Известия 16:53
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета 16:04
Общество
Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России
Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 13:08
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Армия и оружие
Российские подлодки укроют от ядерного удара
Специальные доки обеспечат защиту не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара.
News.ru вчера в 21:07
Здоровье
Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне
Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».
Комсомольская правда 14:47
Происшествия
На Украине нашли убийц Павла Шеремета
Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru 01:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53
Армия и оружие
Российская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии
RT на русском 15:02
Культура
Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
NewInform 14:32