Футбол
Свободная ПрессаБывший тренер сборной Испании хочет видеть Головина в Ла Лиге
Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро считает, что полузащитник сборной России Александр Головин мог бы стать звездой Ла Лиги. По мнению специалиста, стиль игры в чемпионате Испании максимально подходит хавбеку «Монако».
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У вас вообще очень техничные ребята. В испанском футболе таких всегда любили. Александр Головин, да, умненький футболист. Знает, куда отдать пас, как распорядиться мячом. Конечно, таким найдётся место в Ла Лиге.
— Фернандо Йерро, испанский футболистRT на русском 07:48
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