У вас вообще очень техничные ребята. В испанском футболе таких всегда любили. Александр Головин, да, умненький футболист. Знает, куда отдать пас, как распорядиться мячом. Конечно, таким найдётся место в Ла Лиге.

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро считает, что полузащитник сборной России Александр Головин мог бы стать звездой Ла Лиги. По мнению специалиста, стиль игры в чемпионате Испании максимально подходит хавбеку «Монако».

Политика Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.

Шоу-бизнес Разъездом Собчак и Богомолова на катафалке заинтересовались в ГИБДД Напомним, ранее в Интернете появилось видео с участием свадебного кортежа знаменитостей. Собчак и Богомолов отдали предпочтение катафалку.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Гаджеты В России упали цены на старые iPhone По данным РИА Новости, если в начале продаж первые две модели стоили 57 и 65 тысяч рублей соответственно, то теперь iPhone 8 можно купить за 40 тысяч рублей, а 8 Plus — на 5 тысяч дороже.

Политика Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.

Политика В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.

Фигурное катание Евгения Медведева уступила лишь Рике Кихире Россиянка стала второй на соревнованиях в канадском Оквилле серии «Челленджер» Autumn Classic International, уступив лишь японке Рике Кихире.

Политика Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

Музыка Лещенко посоветовал вместо The Beatles изучать в школе Пахмутову Народному артисту РСФСР Льву Лещенко не понравились рекомендации Минкульта, касающиеся изучения в школе творчества знаменитых рок-групп The Beatles и Queen.

Единоборства Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Политика Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена Американский лидер Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, который является сыном убитого экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.

Шоу-бизнес Госпитализирован Александр Балуев Актер Александр Балуев был вынужден обратиться к московским врачам, сообщает РЕН. По данным СМИ, у него начались проблемы со здоровьем.

Футбол «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» После перерыва успех "красных" закрепил Мохамед Саллах, установивший окончательный счет в матче – 3:1 в пользу "Ливерпуля".

Общество Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет.

Шоу-бизнес Кира Найтли родила второго ребёнка На фото счастливая Найтли держит в руках соску, а муж звезды везёт коляску. фото: celebrityupdate О том, что актриса беременна во второй раз, стало известно в мае этого года, когда Найтли с округлившимся животом появилась на показе Chanel. фото: Getty Images Напомним, Кира и Джеймс уже воспитывают четырёхлетнюю дочку по имени Эди.

Политика «Нафтогаз» оценивает последствия прекращения поставок газа из РФ «Глубокий кризис» начнется в том случае, если поставки газа из России прекратятся этой зимой.

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.

Космос В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov).

Происшествия РЕН ТВ публикует список раненых в страшном ДТП с автобусом По последним данным, 28 человек пострадали в страшном ДТП с автобусом под Ярославлем. РЕН ТВ удалось узнать имена пострадавших.

Шоу-бизнес Анна Седокова планирует подать в суд на жену бойфренда Артистка, в свою очередь, не стала терпеть подобное поведение, и намерена подать в суд на обидчицу.