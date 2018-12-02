Футбол
Газета.RuБывший тренер сборной России поделился мнением о жеребьевке Евро-2020
Экс-тренер национальной сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящей жеребьевке Евро-2020, которая состоится 30 ноября.
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Сергей Балахнин: «Для сборной России Уэльс станет более сложным соперником, чем Финляндия»
Спорт-Экспрессвчера в 23:22
Букмекеры оценили шансы Уэльса и Финляндии попасть в одну группу с Россией на Евро-2020
Bookmaker-ratings.ru27 ноября в 02:37
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Политика
В бундестаге рассказали, как Украине сохранить транзит газа из РФ
Немецкое правительство рассматривает транзит газа как важный инструмент для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы Берлин был уверен в получении российского газа.
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Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
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Девушка умерла в отделе полиции в Оренбурге
В Оренбурге девушка скончалась в отделе полиции, куда была доставлена за правонарушение, сообщает РИА "Новости".
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Кино
Супермен в новом фильме может стать чернокожим
Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Политика
Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал
Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
Экономика
Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты
Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Футбол
Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия сократила отставание от располагающейся на шестой строчке Португалии по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись в среду.
Политика
На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана
Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Армия и оружие
Сирийские военные сбили турецкий беспилотник
Сирийская армия сбила беспилотник турецких ВВС. Дрон упал возле селения Хаму на севере провинции Хасеке.
Происшествия
Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Единоборства
Стала известна сумма гонораров за бой Емельяненко с Кокляевым
Ранее Емельяненко и Кокляевым был подписан контракт, в котором говорится, что поединок будет проведен по правилам бокса - в боксерских перчатках четыре раунда, пишет "Чемпионат.com".
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери
Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Хоккей
Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс".
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем»
Футболисты московского ЦСКА и болгарского «Лудогорца» сыграли вничью в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр
Министерство обороны показало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь» в Астраханской области.
Политика
Бывший премьер Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года
Напомним, что Накасоне находился на посту главы правительства Японии рекордные 1806 дней с 1982 по 1987 год.
Происшествия
В Албании число жертв землетрясения увеличилось до 48
Число погибших в результате землетрясения в Албании продолжает увеличиваться. На данный момент известно о 48 жертвах.
Происшествия
Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.