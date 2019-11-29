Футбол

Газета.RuГазета.RuБывший тренер сборной России поделился мнением о жеребьевке Евро-2020

Экс-тренер национальной сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящей жеребьевке Евро-2020, которая состоится 30 ноября.
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Суомнительный выбор: соперником РФ на Евро станет Финляндия или Уэльс

Известия28 ноября в 16:00

Борис Игнатьев: «Конечно, Финляндия для сборной России более предпочтительный соперник»

Спорт-Экспресс28 ноября в 23:55

Бывший главный тренер сборной России высказался о предпочтениях на Евро

Газета.Ruвчера в 02:57

Бывший главный тренер сборной России назвал предпочтительного соперника для сборной России на Евро

Спорт день за днемвчера в 03:22

Эксперт: сборной России было бы предпочтительнее сыграть с финнами в группе на ЧЕ-2020

ТАСС Спортвчера в 08:54

Букмекеры оценили шансы Уэльса и Финляндии попасть в одну группу с Россией на Евро-2020

Bookmaker-ratings.ru27 ноября в 02:37
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:48, Ашберн
Политика

Apple прокомментировала обозначение Крыма в своих сервисах

Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
РИА Новости вчера в 22:03
Авто

В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто

Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Московский Комсомолец 28 ноября в 03:42
Происшествия

Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот

Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
REGNUM 03:41
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Транспорт

На первые поезда в Крым продано более 80% билетов

Коммерсантъ 03:58
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Политика Сегодня 28 ноября в 08:03
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru вчера в 07:58
Музыка

Димаш покорил петербургскую публику космическим диапазоном голоса

Невские Новости вчера в 15:26
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости вчера в 10:43
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Политика

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

РИА Новости вчера в 21:33
Политика

Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко пришла на день рождения журналиста Дмитрия Гордона в женственном наряде и стала поводом для насмешек в соцсетях.
Lenta.ru вчера в 05:48
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК 28 ноября в 18:34
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 28 ноября в 08:35
Футбол

«Уфа» сыграет в красной форме с «Крыльями Советов»

Soccer.ru 02:23
Происшествия

В Киеве взорвали отделение «Ощадбанка»

BFM.ru 03:48
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Гузеева резко ответила поклоннице на совет по общению с подписчиками

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева жестко ответила поклоннице, которая дала ей совет по общению с аудиторией в соцсетях.
Политическая Экспертиза 02:56
Здоровье

Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака

Новые Известия 28 ноября в 01:13
Хоккей

«Куньлунь» в овертайме переиграл «Авангард»

В следующем матче Куньлунь на своем льду сыграет против Витязя, а Авангард в гостях сыграет против Амура.
Советский спорт 04:26
Общество

Губы дьявола: новый тренд в косметологии захватил российских женщин

Новая мода на "губы-осьминоги", или "губы дьявола", завоевывает российское пространство.
РЕН ТВ 02:51
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Политика

На Украине заявили о потере смысла существования страны

29 ноября украинский бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Известия вчера в 20:52
Происшествия

Актера сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве госпитализирован российский актер театра и кино Вячеслав Гришечкин. Актер доставлен в больницу после избиения.
Культуромания вчера в 03:06
Армия и оружие

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
РБК вчера в 07:36
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 28 ноября в 03:43
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержан за взятку

Первый заместитель руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Михаил Бусылко задержан за взятку в 18 млн рублей.
BFM.ru 04:42
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