Футбол
Газета.RuБывший тренер сборной России поделился мнением о жеребьевке Евро-2020
Экс-тренер национальной сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящей жеребьевке Евро-2020, которая состоится 30 ноября.
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Борис Игнатьев: «Конечно, Финляндия для сборной России более предпочтительный соперник»
Спорт-Экспресс28 ноября в 23:55
Бывший главный тренер сборной России назвал предпочтительного соперника для сборной России на Евро
Спорт день за днемвчера в 03:22
Магомед Оздоев: На Евро у нас сложится очень хорошая, сильная группа
Bookmaker-ratings.ruвчера в 05:35
Эксперт: сборной России было бы предпочтительнее сыграть с финнами в группе на ЧЕ-2020
ТАСС Спортвчера в 08:54
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Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете
Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
Биатлон
Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Экономика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Футбол
Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
Единоборства
Макгрегор и Серроне проведут поединок на UFC 246
Следующий год в бойцовском мире откроют сразу несколько мощных номерных турниров, одним из которых станет UFC 246 в Лас-Вегасе, намеченный на 18 января.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Общество
Срок своевременной уплаты имущественных налогов истекает 2 декабря
Несколько дней остается собственникам имущества для своевременной уплаты налогов за принадлежавшие им в 2018 году объекты: жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, дачи, земельные участки и транспортные средства, сообщила НИА Томск пресс-секретарь УФНС России по Томской области Маргарита Ющенко.
Политика
Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Политика
Украине предрекли гибель из-за газа
Природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм
Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Технологии
Сбой произошел в работе Twitter
Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе Twitter. Об этом сообщил портал Downdetector.
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская усилили охрану из-за угроз сыну
Звездная пара Евгений Плющенко и Яна Рудковская были вынуждены усилить охрану дома из-за угроз, которые поступают в адрес их 6-летнего сына Саши.
Политика
Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом
Политика
Объяснено решение командира самолета Путина приземляться в тумане
Общество
Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Согласно информации, распространяющейся в Сети, китайская компания Xiaomi удалила из каталога на фирменном сайте свой флагманский смартфон Mi 9. Обычно это означает прекращение производства устройства.
Футбол
Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»
Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
Происшествия
Власти Москвы охарактеризовали семью погибшей второклассницы
Восьмилетняя девочка свела счеты с жизнью после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной — он присылал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же.
Политика
CNN: украинские власти могут начать выгодные для Трампа расследования
Украинские власти с целью улучшения отношений между Вашингтоном и Киевом могут объявить о начале расследований, которые были бы выгодны президенту США Дональду Трампу.
Космос
Пылевые бури выкачивают воду с Марса
Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
Здоровье
Доктор Александр Мясников научил бороться с раком с помощью чая
Известный российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников подробно разъяснил, как защититься от рака при помощи чая, подробно рассказав о противораковых и противоинсультных свойствах этого всем любимого напитка.
Технологии
В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI
К идентификации смартфонов по номеру IMEI готовятся крупнейшие отечественные операторы, пока речь идет только о пробном проекте.