Футбол

Газета.RuГазета.RuБывший тренер сборной России поделился мнением о жеребьевке Евро-2020

Экс-тренер национальной сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящей жеребьевке Евро-2020, которая состоится 30 ноября.
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Суомнительный выбор: соперником РФ на Евро станет Финляндия или Уэльс

Известия28 ноября в 16:00

Борис Игнатьев: «Конечно, Финляндия для сборной России более предпочтительный соперник»

Спорт-Экспресс28 ноября в 23:55

Бывший главный тренер сборной России высказался о предпочтениях на Евро

Газета.Ruвчера в 02:57

Бывший главный тренер сборной России назвал предпочтительного соперника для сборной России на Евро

Спорт день за днемвчера в 03:22

Магомед Оздоев: На Евро у нас сложится очень хорошая, сильная группа

Bookmaker-ratings.ruвчера в 05:35

Эксперт: сборной России было бы предпочтительнее сыграть с финнами в группе на ЧЕ-2020

ТАСС Спортвчера в 08:54

Жеребьёвка в Бухаресте: Уэльс или Финляндия?

Городовойвчера в 03:52
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете

Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
РИА Новости 27 ноября в 15:57
Биатлон

Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:35
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Российская газета вчера в 22:11
Экономика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК вчера в 17:12
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт 28 ноября в 11:09
Единоборства

Макгрегор и Серроне проведут поединок на UFC 246

Следующий год в бойцовском мире откроют сразу несколько мощных номерных турниров, одним из которых станет UFC 246 в Лас-Вегасе, намеченный на 18 января.
Газета.Ru вчера в 11:56
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 22:09
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Общество

Срок своевременной уплаты имущественных налогов истекает 2 декабря

Несколько дней остается собственникам имущества для своевременной уплаты налогов за принадлежавшие им в 2018 году объекты: жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, дачи, земельные участки и транспортные средства, сообщила НИА Томск пресс-секретарь УФНС России по Томской области Маргарита Ющенко.
НИА-Томск 27 ноября в 21:12
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
Известия вчера в 23:53
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

РИА Новости вчера в 02:37
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

Природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Известия вчера в 15:41
Происшествия

Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм

Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.
Коммерсантъ вчера в 23:50
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM вчера в 05:14
Технологии

Сбой произошел в работе Twitter

Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе Twitter. Об этом сообщил портал Downdetector.
Телеканал 360° 00:01
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская усилили охрану из-за угроз сыну

Звездная пара Евгений Плющенко и Яна Рудковская были вынуждены усилить охрану дома из-за угроз, которые поступают в адрес их 6-летнего сына Саши.
Культуромания вчера в 09:56
Политика

Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом

Lenta.ru вчера в 05:48
Политика

Объяснено решение командира самолета Путина приземляться в тумане

Lenta.ru вчера в 08:07
Общество

Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
РИА Новости вчера в 17:12
Гаджеты

Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9

Согласно информации, распространяющейся в Сети, китайская компания Xiaomi удалила из каталога на фирменном сайте свой флагманский смартфон Mi 9. Обычно это означает прекращение производства устройства.
UfaTime.ru 28 ноября в 22:41
Футбол

Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
РБК вчера в 17:01
Происшествия

Власти Москвы охарактеризовали семью погибшей второклассницы

Восьмилетняя девочка свела счеты с жизнью после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной — он присылал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же.
Московский Комсомолец вчера в 03:57
Политика

CNN: украинские власти могут начать выгодные для Трампа расследования

Украинские власти с целью улучшения отношений между Вашингтоном и Киевом могут объявить о начале расследований, которые были бы выгодны президенту США Дональду Трампу.
ТАСС вчера в 21:37
Космос

Пылевые бури выкачивают воду с Марса

Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.
Портал Поиск вчера в 06:27
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия 28 ноября в 23:03
Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье

Доктор Александр Мясников научил бороться с раком с помощью чая

Известный российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников подробно разъяснил, как защититься от рака при помощи чая, подробно рассказав о противораковых и противоинсультных свойствах этого всем любимого напитка.
Ugpressa.ru вчера в 06:29
Технологии

В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI

К идентификации смартфонов по номеру IMEI готовятся крупнейшие отечественные операторы, пока речь идет только о пробном проекте.
Дни24 вчера в 08:14
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