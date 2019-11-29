Футбол
Газета.RuБывший тренер сборной России поделился мнением о жеребьевке Евро-2020
Экс-тренер национальной сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящей жеребьевке Евро-2020, которая состоится 30 ноября.
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Сергей Балахнин: «Для сборной России Уэльс станет более сложным соперником, чем Финляндия»
Спорт-Экспрессвчера в 23:22
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