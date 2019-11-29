Экс-тренер национальной сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящей жеребьевке Евро-2020, которая состоится 30 ноября.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

Политика Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Футбол Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба «Мумбаи Сити».

Гаджеты Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9 Согласно информации, распространяющейся в Сети, китайская компания Xiaomi удалила из каталога на фирменном сайте свой флагманский смартфон Mi 9. Обычно это означает прекращение производства устройства.

Общество Голикова рассказала о потребности в иностранных работниках на 2020 год Правительство России предлагает установить потребность в иностранных работниках на 2020 год в размере 105 тыс. человек, заявила 29 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений.

Футбол Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.