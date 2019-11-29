Футбол

Газета.RuГазета.RuБывший тренер сборной России поделился мнением о жеребьевке Евро-2020

Экс-тренер национальной сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящей жеребьевке Евро-2020, которая состоится 30 ноября.
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Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
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Армия и оружие

Украина завершила испытания крылатой ракеты «Нептун»

Украинская крылатая ракета Р-360МЦ комплекса "Нептун" успешно прошла летные испытания и пролетела по заданному маршруту 250 километров.
Российская газета 05:09
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Общество

В России хотят отменить банковскую комиссию при оплате ЖКХ-услуг

Инициативу законодателей поддержали в Центробанке. Кроме того, планируется отменить банковские комиссии при уплате пошлин и штрафов.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

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В Краснодаре найден мертвым бывший глава кущевского РОВД

Российская газета 04:47
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«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
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Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира

В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
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Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

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В Тверской области перед премьерой фильма «Ржев» зажгут «Свечи памяти»

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Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском вчера в 12:15
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Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб

Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба «Мумбаи Сити».
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Согласно информации, распространяющейся в Сети, китайская компания Xiaomi удалила из каталога на фирменном сайте свой флагманский смартфон Mi 9. Обычно это означает прекращение производства устройства.
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Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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Роскосмос объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
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