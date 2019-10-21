Политика

РБКРБКБывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины

«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо. К посту он также прикрепил фотографию своего удостоверения, выданного 18 июля этого года.
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Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины

РБК15:33

Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо

Интерфакс13:05

Ярмольник оценил назначение кавээнщика Сивохо советником секретаря СНБО

Известия15:26

Шоумен Сивохо сообщил, что стал советником секретаря СНБО на Украине

RT на русском13:53

Восстановлением Донбасса займется популярный кавээнщик

Lenta.ru13:14

Украина поручила «восстанавливать Донбасс» опытному клоуну

Комсомольская правда15:52

Комик Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины

Московский Комсомолец13:00
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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Кино

Минкульт представил «черный список» кинематографистов

Четыре новые части посвящены данным о фильмах, созданных при государственной поддержке и вышедших в прокат, списку кинокомпаний-получателей средств господдержки, проектам, получившим поддержку с 2015 года и так называемой "доске позора" – перечню проектов, получивших помощь от государства и не вернувших деньги в Минкульт или вообще не запущенных в произодство.
Piter.tv 14:58
Экономика

В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк

Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при

Газета.Ru 14:57
Политика

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru 14:16
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 10:11
Общество

Министр культуры Украины извинился за выступление хора имени Веревки

Газета.Ru 13:47
Происшествия

Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Ведомости 13:54
Происшествия

Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта

При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.
RT на русском 15:47
Хоккей

Пелино назначен старшим тренером «Локомотива»

Майк Пелино назначен старшим тренером ярославского "Локомотива", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 15:27
Происшествия

Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове сознался

Газета.Ru 11:29
Авто

Появились первые рендерные изображения нового Hyundai Tucson

Рендерные изображения нового Hyundai Tucson были подготовлены дизайнерами портала «Колеса.ру».
Tvoe-avto.com вчера в 09:23
Авто

Опубликованы официальные фотографии нового Hyundai Creta

В Сети опубликовали официальные снимки обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Rusargument 12:31
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Кино

Эмилия Кларк рассказала о «разбитом сердце» из-за критики финала «Игры престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, что думает по поводу негативной реакции на финал сериала.
Lenta.ru 15:57
Музыка

Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein

Российская газета вчера в 17:59
Авто

Очень доступный немецкий кроссовер запатентован в России

Внешность очень доступного вседорожника Borgward для российского рынка раскрыта в патентных изображениях.
Quto.ru 10:57
Шоу-бизнес

Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца

Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.
Московский Комсомолец 18 октября в 09:38
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Общество

Гвардиолу могут выдвинуть на пост главы Каталонии

Ранее Гвардиола поддержал проведение референдума о независимости Каталонии в 2017 году, а позже выступил против заключения девятерых лидеров региона, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума.
Чемпионат 14:56
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 11:38
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Экономика

HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
Армия и оружие

Минобороны направит ракетоносцы Ту-160 в ЮАР

Министерство обороны России собирается направить стратегические бомбардировщики Ту-160 в Южно-Африканскую Республику.
Газета.Ru 15:13
Авто

Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога на Bentley

В Новосибирской области максимальный повышающий коэффициент 3,0 был применен к 54 автомобилям, из которых 21 принадлежит физическим лицам.
Tvoe-avto.com 10:19
Политика

Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»

Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Кино

Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов

По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру 15:00
Космос

Юпитер защищает свой спутник от космических лучей

Naked Science 16 октября в 08:36
Общество

СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк

Ранее в СМИ всплыла информация, что медперсоналу клиники приходится спасать Анастасию Заворотнюк от атрофии мышц.
Вечерний курьер 08:58
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Сергей Сивохо
Украинский актёр
Украинский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист. Участник КВН. Был творческим директором украинских телерадиокомпаний. Занимается благотворительной деятельностью.
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