Происшествия
RT на русскомБывший украинский министр погиб при крушении вертолёта
При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Эту информацию он подтвердил телеканалу «112 Украина».
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Политика
Эрдоган и Путин обсудят военную операцию Турции в Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган намерены обсудить ситуацию в Сирии с учётом проведения там военной операции Анкары.
News.ru 14:00
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 04:42
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 10:11
Хоккей
Пелино назначен старшим тренером «Локомотива»
Майк Пелино назначен старшим тренером ярославского "Локомотива", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 15:27
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
Рейтинг самых производительных смартфонов составили разработчики теста Master Lu, который помогает определить мощность гаджета, рассказало издание MyDrivers.
Gazeta.SPb 09:05
Общество
СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
Ранее в СМИ всплыла информация, что медперсоналу клиники приходится спасать Анастасию Заворотнюк от атрофии мышц.
Вечерний курьер 08:58
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru 14:16
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома в Ростове
Кировский районный суд Ярославля постановил арестовать подозреваемого в поджоге дома в Ростове, где погибли семь человек, включая пятерых детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 13:54
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Инфорос 08:07
Экономика
Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском 10:09
Происшествия
Путин дал поручение после прорыва дамб в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить особое внимание на нужды людей в связи с прорывом дамб.
Lenta.ru 11:35
Армия и оружие
Путин рассказал о создании «абсолютно эксклюзивного» оружия будущего: у других стран такого нет, и никакие системы ПВО ему не помеха (Sohu, Китай) (Sohu)
ИноСМИ вчера в 21:56
Политика
Коломойский заявил о готовности посмеяться над самоубийством соратницы Порошенко
Lenta.ru 15:56
Гаджеты
Появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS
В сети появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS.
Игромания.ру вчера в 19:36
Авто
Очень доступный немецкий кроссовер запатентован в России
Внешность очень доступного вседорожника Borgward для российского рынка раскрыта в патентных изображениях.
Quto.ru 10:57
Футбол
Сарри: «„Локомотив“ выступает лучше, чем от него ожидали»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Soccer.ru 13:40
Политика
Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины
«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо.
РБК 15:33
Армия и оружие
Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ
Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда 13:49
Шоу-бизнес
Анна и Надя Михалкова трогательно поздравили отца с днем рождения
День рождения отмечает кинорежиссер Никита Михалков. 21 октября ему исполнилось 74 года.
Аргументы недели 14:47
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Кино
Минкульт представил «черный список» кинематографистов
Четыре новые части посвящены данным о фильмах, созданных при государственной поддержке и вышедших в прокат, списку кинокомпаний-получателей средств господдержки, проектам, получившим поддержку с 2015 года и так называемой "доске позора" – перечню проектов, получивших помощь от государства и не вернувших деньги в Минкульт или вообще не запущенных в произодство.
Piter.tv 14:58
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия вчера в 06:45