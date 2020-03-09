Украинский журналист Станислав Асеев, осужденный в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) за шпионаж, назвал войну за Донбасс проигранной. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу. «Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть», — добавил Асеев.

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

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