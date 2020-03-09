Политика
Lenta.ruБывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Украинский журналист Станислав Асеев, осужденный в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) за шпионаж, назвал войну за Донбасс проигранной. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу. «Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть», — добавил Асеев.
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Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цен на нефть
На торгах в конце прошлой недели максимальный курс доллара был 68,50 рубля, евро - 77,50 рубля.
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Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом
В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
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Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек
Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тыс. человек.
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Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
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Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»
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За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
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Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии
Лыжные гонки Александр Большунов выиграл самую главную однодневную гонку этого сезона — королевский марафон на 50 км в Хольменколлене, который в этом году проходил классическим стилем.
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По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
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Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
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Игнашевич: хочу вывести «Торпедо» в РПЛ
Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич ответил на вопрос болельщика о том, не хочет ли он возглавить столичный ЦСКА.
Армия и оружие
Сирийцы забросали камнями колонну Америки
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Перед выборам над Трампом нависла реальная угроза со стороны экономики, которую он всё это время считал своим главным достижением.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Экономика
Торги в Токио открылись обвалом котировок
Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
Путешествия
В АТОР сообщили о «коллизиях с гражданами» из-за путевок в Италию
Канторович сообщил, что после рекомендации правительства ограничить продажи путевок убытки туроператоров составили порядка 27 млрд руб. По его словам, в случае с Италией туроператоры несут ежемесячные убытки в размере $100 млн.
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Общество
Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали
Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженного спасателя России Александр Гофштейн.
Общество
Россияне стали запасаться консервами из-за коронавируса
На первой торговой площадке россияне начали активно скупать консервы, а на второй — товары бытовой химии.
Здоровье
Раскрыты необратимые последствия коронавируса
В Китае выяснили, что COVID-19 наносит необратимые повреждения легким и иммунной системе человека.
Общество
Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге
В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
Теннис
Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса
На фоне распространения коронавируса COVID-19, теннисный турнир BNP Paribas Open 2020 в американском Индиан-Уэллсе отменен.
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Кристиан Бэйл исполнит роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»
Общество
В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.