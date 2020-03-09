Политика

РИА НовостиРИА НовостиБывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу.
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На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе

ФАН03:31

Осужденный в ДНР за шпионаж журналист назвал проигранной войну в Донбассе

РБК01:39

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

РИА Новостивчера в 15:40

Украинский шпион заявил, что Киев проиграл войну в Донбассе

URA.Ruвчера в 17:51

Украинский шпион заявил о безвозвратной потере Донбасса

Известиявчера в 16:35

Украинский журналист Асеев заявил, что Киев проиграл войну за Донбасс

News.ruвчера в 16:11

Осужденный в ДНР за шпионаж: война за Донбасс уже проиграна

Московский Комсомолецвчера в 19:16
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
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Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Кино

Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»

Кристиан Бэйл сыграет злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром». Об этом стало известно из интервью Тессы Томпсон.
Актуальные Новости 07 марта в 03:13
Здоровье

Названы пять стран высокой частотой заражения коронавирусом в мире

Страна Южная Корея занимает первое место по частоте заражения новым вирусом "коронавирусом".
Evo-rus.com 02:59
Политика

Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу»

Как писал NEWS.ru, в Сети появилась информация, что международная группа сыщиков по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 обсуждала возможность нарушения суверенитета России.
News.ru вчера в 11:19
Происшествия

В Сирии 30 человек погибли в аварии с бензовозом и автобусами

ДТП произошло на трассе Дамаск - Хомс. Водитель бензовоза допустил столкновение с двумя автобусами. В результате погибли 30 человек.
Ореанда-Новости 07 марта в 14:10
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.
Народные новости вчера в 09:18
Энергетика

Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10%

Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов опустились на 10%, достигнув отметки 27 риалов за бумагу ($7,2), свидетельствуют данные торгов саудовской биржи Tadawul.
ТАСС 03:47
Общество

ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза вчера в 02:12
Происшествия

Тверской СК возбудил дело после пропажи 5-летней девочки

Газета.Ru вчера в 16:39
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК 05 марта в 17:00
Экономика

Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
РБК 03:01
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском 07 марта в 14:17
Единоборства

Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях

«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
FightTime.ru 01:49
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК вчера в 08:03
Финансы

ЦБ приостановил покупку иностранной валюты из-за рухнувших цен на нефть

В качестве экстренных мер банк России объявил о приостановке покупки иностранной валюты сроком на 30 дней.
Газета.Ru 03:27
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров.
РИА Новости 03:46
Шоу-бизнес

Актриса Лариса Голубкина отметит 80-летие на сцене Театра армии

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, известная широкому зрителю своими ролями в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" и киноэпопее Юрия Озерова "Освобождение", отмечает в понедельник 80-летний юбилей.
ТАСС вчера в 17:17
Культура

В Южно-Сахалинске официально открыли кинофестиваль «Утро Родины»

В островной столице сегодня, 8 марта, состоялось официальное открытие фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины».
РИА Сахалин-Курилы вчера в 03:59
Музыка

Димаш Кудайберген представил новую песню

Популярный казахский певец Димаш Кудайберген представил на суд публике свой новый трек, который он назвал «Your Love».
Popcake 02:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции

Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
7Дней.ру 07 марта в 09:00
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафонскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Lenta.ru вчера в 09:11
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Как отмечает издание, несколькими днями ранее Джиган в нетрезвом виде устроил прямой эфир у себя в Instagram, при этом музыкант выпивал и ругался матом.
Lenta.ru 03:27
Политика

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
REGNUM 02:18
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag вчера в 04:51
Финансы

Эксперт рекомендовал не поддаваться панике и не скупать валюту

Эксперт отметил, что такие низкие цены на нефть "никого не устраивают в принципе", и в ближайшие недели между странами ОПЕК+ и Россией может быть достигнут компромисс.
Вести.Ru 04:00
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
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Мальчик и женщина погибли в ДТП в Воронежской области

По информации ГУ МВД по Воронежской области, в результате аварии 8-летний мальчик и 58-летняя женщина от полученных травм погибли на места.
Kursk.com 03:38
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