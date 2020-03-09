Политика

РИА НовостиРИА НовостиБывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу.
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Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

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Осужденный в ДНР за шпионаж журналист назвал проигранной войну в Донбассе

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Осужденный в ДНР за шпионаж: война за Донбасс уже проиграна

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На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе

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По меньшей мере один человек пострадал, сообщает ТАСС. Неизвестный мужчина в шлеме вошел во двор мечети и начал стрелять.
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Логинов затруднился ответить на вопрос о возможном завершении карьеры

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Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
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РИА Новости вчера в 21:42
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Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
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Экономика

Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть

Индексы мировых торговых площадок сегодня, 9 марта, стремительно падают. Экономисты уже называют сегодняшний день — черным понедельником.
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Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
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На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
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Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
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В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.
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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
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По данным ВОЗ, власти более ста стран подтвердили случаи инфицирования коронавирусом на своей территории.
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Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном

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