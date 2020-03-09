Политика

РИА НовостиРИА НовостиБывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу.
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Украинский шпион рассказал о проигранной Киевом войне за Донбасс

RT на русском02:06

Осужденный в ДНР за шпионаж журналист назвал проигранной войну в Донбассе

РБК01:39

Украинский журналист Асеев заявил, что Киев проиграл войну за Донбасс

News.ruвчера в 16:11

Украинский шпион заявил, что Киев проиграл войну в Донбассе

URA.Ruвчера в 17:51

Украинский шпион заявил о безвозвратной потере Донбасса

Известиявчера в 16:35

Осужденный в ДНР за шпионаж: война за Донбасс уже проиграна

Московский Комсомолецвчера в 19:16

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

РИА Новостивчера в 15:40
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $31,74

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
ТАСС 00:53
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Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после матча

Хоккеисты столичного "Спартака" и московского "Динамо" устроили массовую драку после четвертого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 13:18
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Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные

9 марта в Нидерландах начинается суд над четырьмя подозреваемыми в крушении рейса Malaysia Airlines MH17 над Украиной 17 июля 2014 года.
Pravda.Ru 02:00
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Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину

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Финансы

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
РИА Новости 02:35
Общество

Блогер из Польши пришла к выводу, что в России хорошо быть ребенком

Автор блога поделилась впечатлением о жизни детей в Москве и отметила для себя, что родители в России не просто любят своих чад, но всячески «лелеют и балуют».
Невские Новости 00:15
Общество

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

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Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль 07 марта в 06:58
Футбол

Суд оставил Роналдиньо под стражей на время следствия

Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, подозреваемый в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая, останется под стражей на время следствия, сообщает агентство Рейтер.
РИА Новости 07 марта в 17:28
Общество

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Газета.Ru 01:28
Армия и оружие

Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США

Известия 00:29
Общество

Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России.
RT на русском 01:53
Политика

Зеленский рассказал, почему не ездит на велосипеде

Газета.Ru вчера в 09:53
Общество

В России зафиксировано шесть новых случаев коронавируса

На территории России выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 06 марта в 10:04
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:36
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 07 марта в 04:55
Авто

Тюнеры представили McLaren 650S Chernobyl

McLaren P1 GTR является одним из самых экстремальных автомобилей, когда-либо выпущенных британским автопроизводителем, и этот 650S, модифицированный Liberty Walk и Armytrix, очень похож на производную P1 GTR.
32CARS.ru 07 марта в 04:43
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.
Народные новости вчера в 09:18
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

Газета.Ru вчера в 20:39
Армия и оружие

Сирийцы забросали камнями колонну Америки

Военное дело вчера в 07:06
Общество

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:42
Гаджеты

Пользователи Windows 7 не спешат покидать систему в пользу Windows 10

Число пользователей операционной системой Windows 7 практически не изменилось с января 2020 года согласно данным аналитической компании NetMarketShare, как следует из отчета, опубликованного 5 марта на сайте компании.
Красная весна 06 марта в 08:55
Авто

В марте дилеры смогут ставить автомобили на учет

Уже с марта российские дилеры смогут ставить только купленные автомобили на учет. Соответствующая информация размещена на сайте Autonews.ru.
Дни24 06 марта в 06:32
Общество

В Алтайском крае открыто движение по всем федеральным трассам

На федеральных трассах Алтайского края сняли ограничения на движение грузовиков и автобусов, установленные 8 марта в связи с непогодой.
Глас Народа вчера в 23:37
Общество

Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
РБК вчера в 01:01
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Политика

Бывший соратник Эрдогана заявил о создании новой партии в Турции

Новую политическую партию собирается создать в среду, 11 марта 2020 года, бывший заместитель премьер-министра Турции Али Бабаджан, о чем он 9 марта заявил телеканалу Fox TV.
Красная весна 02:28
Футбол

Джан: было предложение от «МЮ». Ни секунды не думал о нём из-за прошлого в «Ливерпуле»

Джан защищал цвета «Ливерпуля» с 2014 по 2018 год, а ранее выступал за «Баварию» и «Байер».
Чемпионат 02:39
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском вчера в 05:59
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