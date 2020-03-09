Политика
РИА НовостиБывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу.
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Энергетика
Цена нефти Brent упала до $31,74
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
Хоккей
Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после матча
Хоккеисты столичного "Спартака" и московского "Динамо" устроили массовую драку после четвертого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные
9 марта в Нидерландах начинается суд над четырьмя подозреваемыми в крушении рейса Malaysia Airlines MH17 над Украиной 17 июля 2014 года.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину
Финансы
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Общество
Блогер из Польши пришла к выводу, что в России хорошо быть ребенком
Автор блога поделилась впечатлением о жизни детей в Москве и отметила для себя, что родители в России не просто любят своих чад, но всячески «лелеют и балуют».
Общество
По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Футбол
Суд оставил Роналдиньо под стражей на время следствия
Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, подозреваемый в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая, останется под стражей на время следствия, сообщает агентство Рейтер.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Общество
Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России.
Политика
Зеленский рассказал, почему не ездит на велосипеде
Общество
В России зафиксировано шесть новых случаев коронавируса
На территории России выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Политика
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Авто
Тюнеры представили McLaren 650S Chernobyl
McLaren P1 GTR является одним из самых экстремальных автомобилей, когда-либо выпущенных британским автопроизводителем, и этот 650S, модифицированный Liberty Walk и Armytrix, очень похож на производную P1 GTR.
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Армия и оружие
Сирийцы забросали камнями колонну Америки
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Гаджеты
Пользователи Windows 7 не спешат покидать систему в пользу Windows 10
Число пользователей операционной системой Windows 7 практически не изменилось с января 2020 года согласно данным аналитической компании NetMarketShare, как следует из отчета, опубликованного 5 марта на сайте компании.
Авто
В марте дилеры смогут ставить автомобили на учет
Уже с марта российские дилеры смогут ставить только купленные автомобили на учет. Соответствующая информация размещена на сайте Autonews.ru.
Общество
В Алтайском крае открыто движение по всем федеральным трассам
На федеральных трассах Алтайского края сняли ограничения на движение грузовиков и автобусов, установленные 8 марта в связи с непогодой.
Общество
Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Политика
Бывший соратник Эрдогана заявил о создании новой партии в Турции
Новую политическую партию собирается создать в среду, 11 марта 2020 года, бывший заместитель премьер-министра Турции Али Бабаджан, о чем он 9 марта заявил телеканалу Fox TV.
Футбол
Джан: было предложение от «МЮ». Ни секунды не думал о нём из-за прошлого в «Ливерпуле»
Джан защищал цвета «Ливерпуля» с 2014 по 2018 год, а ранее выступал за «Баварию» и «Байер».
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.