Политика

Вести.RuВести.RuБывший украинский шпион Асеев о Донбассе: мы проиграли эту войну

Журналист Станислав Асеев, осужденный в ДНР за шпионаж, признал, что Киев проиграл войну за Донбасс. Маловероятно, что эта территория когда-либо вернется под контроль киевских властей, отметил Асеев.
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Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Lenta.ruвчера в 22:29

Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна

Ореанда-Новостивчера в 15:57

Украинский шпион заявил, что Киев проиграл войну в Донбассе

URA.Ruвчера в 17:51

Украинский шпион заявил о безвозвратной потере Донбасса

Известиявчера в 16:35

Украинский журналист Асеев заявил, что Киев проиграл войну за Донбасс

News.ruвчера в 16:11

Осужденный в ДНР за шпионаж: война за Донбасс уже проиграна

Московский Комсомолецвчера в 19:16

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

РИА Новостивчера в 15:40
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Энергетика

Цена нефти Brent упала до $31,74

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
ТАСС 00:53
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

BFM.ru вчера в 05:25
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия

В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА

Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
РБК 07 марта в 16:35
Финансы

Торги в Токио открылись обвалом котировок

Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
News.ru вчера в 20:41
Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках

RT на русском вчера в 18:45
Политика

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минских соглашениях

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на предложение Украины «перенести» пункты минских соглашений.
Телеканал 360° 07 марта в 17:47
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Происшествия

Дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле

Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, Ксению, подозревают в распространении запрещённых веществ, сообщают СМИ.
Peterburg2.ru вчера в 07:22
Общество

Глава Иоанна Крестителя: где находится одна из величайших святынь

Православные христиане в конце первой недели Великого поста этого года отмечают один из самых необычных праздников — Первое и Второе обретение честной главы Иоанна Крестителя.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости вчера в 12:07
Космос

Япония внесёт вклад в лунную программу США Gateway

РИА Новости 06 марта в 03:29
Политика

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
РБК вчера в 12:12
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 07 марта в 02:24
Энергетика

WSJ: снижение цен на нефть Saudi Aramco направлено на ослабление позиций России

Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной корпорацией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
ТАСС 00:20
Политика

Путин определил полномочия Медведева

Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.
Российская газета вчера в 08:14
Общество

В Италии 12 провинций закрывают на карантин

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который ограничит выезд и передвижении по Ломбардии и двенадцати провинциях, которые входят в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето.
Новостной фронт вчера в 04:47
Происшествия

Госдеп призвал граждан отказаться от путешествий на круизных лайнерах

РИА Новости 00:56
Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Газета.Ru вчера в 06:32
Кино

Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат

Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Kinonews.ru вчера в 16:21
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сбили корректировавший огонь беспилотник силовиков

Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по окраине подконтрольного ДНР города Горловка, заявил журналистам представитель Народной милиции.
РИА Новости вчера в 05:18
Футбол

УЕФА запретил предматчевые рукопожатия футболистов

УЕФА вносит свою лепту в борьбу с коронавирусом, который стремительно распространяется по планете.
Евро-футбол.ру вчера в 17:43
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Происшествия

Porsche и Cadillac сгорели в Иркутске ночью 9 марта

Внедорожники Cadillac Escalade и Porsche Cayenne загорелись в Иркутске 9 марта.
Твой Иркутск вчера в 23:47
Происшествия

Из-под завалов рухнувшей гостиницы в Китае извлечены 50 человек

Всего в здании находились порядка 70 человек. На данный момент известно, что из-под завалов были извлечены 50 человек.
REGNUM вчера в 01:53
Здоровье

Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем

Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
Липецкое время 06 марта в 14:45
Игры

Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно

Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
МонаВиста 07 марта в 14:50
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
РБК 00:37
Здоровье

В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса

Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
ФедералПресс вчера в 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
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