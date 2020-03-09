Журналист Станислав Асеев, осужденный в ДНР за шпионаж, признал, что Киев проиграл войну за Донбасс. Маловероятно, что эта территория когда-либо вернется под контроль киевских властей, отметил Асеев.

Бывший украинский шпион Асеев о Донбассе: мы проиграли эту войну

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