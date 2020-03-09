Политика
РИА НовостиБывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу.
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Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Экономика
Коронавирус заставил азиатских миллионеров увлечься торговлей акциями
Коронавирус заставил авиакомпании совершать «рейсы-призраки» «Сочетание меньшего количества поездок и повышенной волатильности рынка означает, что клиенты чрезвычайно активны», — рассказал генеральный директор азиатского частного банка Union Bancaire Privee Майкл Блейк.
Политика
Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционной политики
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы, доклад поручено предоставить до 1 марта 2021 года, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Экономика
Курс рубля обвалился вслед за нефтью
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Кино
Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»
Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела сразу на треть
Нефть марки Brent подешевела до рекордных цифр. На торгах в Лондоне стоимость барреля снизилась до 31,43 доллара.
Армия и оружие
«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять соглашение с США
Биатлон
Мартен Фуркад: «Это был кошмар»
Французский биатлонист Мартен Фуркад остался разочарован результатом масс-старта в Нове-Место, где он занял 14-е место с тремя промахами.
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал о вреде соглашения ОПЕК+ для России, пишет РБК.
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло.
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Здоровье
Эксперт раскритиковал немецкий список продуктов для карантина по COVID
Список продуктов, необходимый жителям Германии на случай карантина по коронавирусу, не выдерживает критики, его составлял человек, который не разбирается в теме, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Футбол
Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле
Команда играла с «Катсина Юнайтед», в разгар матча Мартинс столкнулся с соперником на поле, после чего упал на газон без сознания.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Кино
Джим Керри может вернуться к роли Маски в «Космическом джеме 2»
Джим Керри может поучаствовать в проекте предстоящего фильма «Космический джем 2». Об этом 8 марта собщил портал We Got This Covered.
Музыка
«Мелодия» опубликовала альбом композитора и пианиста Антона Батагова
Первый альбом Батагова на студии вышел в 1990 году.
Общество
В Эфиопии назвали причину крушения самолета Boeing 737 MAX
Гаджеты
OnePlus 7 Pro 5G наконец получил обновление Android 10
Обновление до Android 10 для обычных OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro без поддержки 5G вышло в октябре прошлого года.
Кино
Появились первые кадры со съемок сериала «Локи»
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракету-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Игры
Стали известны системные требования Doom Eternal
7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
Здоровье
Диетолог перечислила рекомендуемые для весеннего рациона продукты
Компенсировать нехватку витаминов весной помогут не только медицинские препараты, но и сбалансированное меню, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
Экономика
Россия впервые за последние три года стала импортером ржи
Россия в последние два года резко сократила урожаи ржи и впервые за последние три года начала импортировать рожь, сообщает "Российский зерновой союз" (РЗС).