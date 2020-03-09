Политика

РИА НовостиРИА НовостиБывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу.
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Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна

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Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна

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