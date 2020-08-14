Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

Бывший вице-губернатор Петербурга стал совладельцем «Стройтрансгаза»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, известный в строительной отрасли предприниматель Владимир Лавленцев стал совладельцем АО "Стройтрансгаз" - крупного подрядчика по возведению инфраструктурных объектов.В источнике
Подробнее о событии
КП - Санкт-Петербург

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга стал совладельцем компании, которая претендует на строительство метро в городе

КП - Санкт-Петербург09:09
РБК

Партнером Тимченко по «Стройтрансгазу» стал бывший замглавы Петербурга

РБК06:28
Мойка78

Бывший вице-губернатор Петербурга Лавленцев выкупил долю «Стройтрансгаза»

Мойка7808:28
DP.RU

Бывший замглавы Петербурга стал совладельцем «Стройтрансгаза»

DP.RU07:55
Фонтанка.Ру

«Стройтрансгаз» обрастает связями. Бывший вице-губернатор Петербурга стал совладельцем структуры Геннадия Тимченко

Фонтанка.Ру07:00
Невские Новости

Экс-замглавы Петербурга Лавленцев получил долю в «Стройтрансгазе»

Невские Новости08:47
Интерфакс

Бывший вице-губернатор Петербурга стал совладельцем «Стройтрансгаза»

Интерфакс06:35

На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
347

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ03:21
264

Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова

Преображенский суд столицы арестовал предполагаемого криминального авторитета Рашада Магомеда оглы Исмаилова по делу о занятии высшего положения в преступной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ10:12
5