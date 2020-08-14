Бывший вице-губернатор Петербурга стал совладельцем «Стройтрансгаза»
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Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, известный в строительной отрасли предприниматель Владимир Лавленцев стал совладельцем АО "Стройтрансгаз" - крупного подрядчика по возведению инфраструктурных объектов.В источнике
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