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Бывший вице-губернатор Петербурга стал совладельцем «Стройтрансгаза»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев стал совладельцем компании «Стройтрансгаз», которая является крупным подрядчиком по возведению инфраструктурных объектов. Экс-замглавы Петербурга получил в собственность 19,99 % ООО «ОСХ», которому принадлежит 88,7 % «Стройтрансгаза».В источнике
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DP.RU

Бывший замглавы Петербурга стал совладельцем «Стройтрансгаза»

DP.RU07:55
КП - Санкт-Петербург

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга стал совладельцем компании, которая претендует на строительство метро в городе

КП - Санкт-Петербург09:09
Невские Новости

Экс-замглавы Петербурга Лавленцев получил долю в «Стройтрансгазе»

Невские Новости08:47
Мойка78

Что натворил в Петербурге бывший вице-губернатор Лавленцев

Мойка7814:46
Фонтанка.Ру

«Стройтрансгаз» обрастает связями. Бывший вице-губернатор Петербурга стал совладельцем структуры Геннадия Тимченко

Фонтанка.Ру07:00
РБК

Партнером Тимченко по «Стройтрансгазу» стал бывший замглавы Петербурга

РБК06:28
Интерфакс

Бывший вице-губернатор Петербурга стал совладельцем «Стройтрансгаза»

Интерфакс06:35

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русском12:49
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru15:02
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Суд арестовал 11 сотрудников вуза МВД на Ставрополье

По информации осведомленного источника, сотрудники ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов-заочников вуза за допуск к экзаменам и сдаче зачетов.
АТВмедиа03:30
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В США взбесились из-за «нацеливания» C-400 на F-16 в Турции

В Конгрессе США взбесились из-за проведенных Турцией в ноябре 2019 года совместных испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», купленной у России, и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства, сообщает Defense News, ссылаясь на источники.
Lenta.ruвчера в 13:00
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Футбольных арбитров призвали бойкотировать матчи 2-го тура РПЛ

Мать футбольного арбитра Василия Казарцева Зинаида возмутилась фактом давления общественности на рефери в Российской премьер-лиге после судейского скандала на матче 1-го тура чемпионата "Спартак" - "Сочи".
Газета.Ru13:35

Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru09:28
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