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Бывший вице-губернатор Вологодской области возглавил правительство Запорожья

Запорожскую область возглавил Антон Кольцов, сообщил РИА Новости член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
РИА Новости
Как указано на правительственном портале Вологодской области, Антон Кольцов родился в 1973 году в Череповце.
РИА Новости
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.
РИА Новости
Обе области объявили о планах войти в состав России.
Взгляд.ру

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