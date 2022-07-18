Отказ одного из крупнейших в Испании банков - CaixaBank - зачислять поступающие из России пенсии детям войны - вывезенным в Советский Союз в годы Гражданской войны в Испании (1936-1939) - является примером того, как санкционное рвение западных стран отражается на собственных гражданах.