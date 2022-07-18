Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко покинул Каховскую ГЭС до ее обстрела со стороны Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник в сопровождении Кириенко.
Экс-глава минфина Риши Сунак в очередной раз набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьера Великобритании, на втором месте замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
Отказ одного из крупнейших в Испании банков - CaixaBank - зачислять поступающие из России пенсии детям войны - вывезенным в Советский Союз в годы Гражданской войны в Испании (1936-1939) - является примером того, как санкционное рвение западных стран отражается на собственных гражданах.
Из-за аномальной жары и проблем с размягчением покрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП), военная база Военно-воздушных сил (ВВС) Британии Брайз-Нортон вышла из строя, все полеты прекращены до восстановления инфраструктуры аэродрома.