Общество
REGNUMБывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»
Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба компании. Уточняется, что Акимов назначается на должность генерального директора «Почты России» сроком на пять лет.
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Политика
Член Конгресса США Шифф заявил, что Трамп может отдать Аляску России
Абсурдность ситуации состоит в том, что в связи с Москвой ранее обвинили самого Шиффа — американский журналист и колумнист CNN Скотт Дженнингс заявил, что конгрессмен якобы помогает РФ дестабилизировать демократию в США.
Общество
В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%
Большинство штрафов из новой версии кодекса об административных нарушениях (КоАП) можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, заявили в Минюсте.
Политика
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя
Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
Игры
Дэн Хаузер неожиданно уходит из Rockstar — он один из основателей студии
Примечательно, что похожим образом в 2016 году ушёл исполнительный продюсер Rockstar и президент Rockstar North Лесли Бензис: в сентябре 2014 года он взял длительный отпуск, после чего решил покинуть студию.
Здоровье
Врачи назвали причины роста заболеваемости раком
Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.
Политика
NI назвал советские танки КВ «катастрофой»
Тяжелый танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и, в отличие от КВ-1, был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.
Экономика
Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
Армия и оружие
Руководящий состав ВМФ вспомнил роль адмирала Горшкова в развитии флота
Оперативный сбор начался с конференции, посвящённой роли адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии военно-морского флота.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Происшествия
Жительница Коряжмы убила мужа из-за кулинарного замечания
2 февраля в Коряжме до приезда скорой помощи скончался 54-летний мужчина с ножевым ранением.
Политика
Подвели итоги кокусов: демократы провалили подсчет голосов в Айове
Кокусы Демократической партии в Айове — первом штате на пути долгого отбора кандидатов в президенты — сразу же начались со скандала.
Политика
Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО
Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.
Армия и оружие
Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства
Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Кино
Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
Футбол
Румменигге: Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что Хосеп Гвардиола, возглавляя мюнхенский клуб, хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Религия
«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»
Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек
Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.
Происшествия
Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии
Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Армия и оружие
Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии
Как сообщают источники «avia.pro», американские военнослужащие в очередной раз попытались встать на пути российского военного патруля в северной части Сирийской Арабской Республики.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло удар Сирии по войскам Турции
31 января лидер Турции Эрдоган заявил, что начнет новую военную операцию из-за эскалации конфликта в провинции Идлиб.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Общество
РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
Экономика
Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса
Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
Технологии
Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Общество
Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками
Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.
Наука
Премии президента в области науки и инноваций вручили молодым ученым
Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.