Общество

REGNUMREGNUMБывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»

Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба компании. Уточняется, что Акимов назначается на должность генерального директора «Почты России» сроком на пять лет.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Бывший вице-премьер Акимов официально возглавил «Почту России»

Интерфакс11:18

Бывший вице-премьер Акимов возглавил «Почту России»

Эхо Москвы11:04

Бывший вице-премьер Акимов назначен гендиректором «Почты России»

Известия11:43

«Почта России» объявила о назначении Акимова гендиректором

РБК11:24

Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

РИА Новости11:18

Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

ТАСС12:51

Акимову поручили доработать стратегию «Почты России» до 2030 года

Rambler News Service11:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:51, Ашберн
Политика

Член Конгресса США Шифф заявил, что Трамп может отдать Аляску России

Абсурдность ситуации состоит в том, что в связи с Москвой ранее обвинили самого Шиффа — американский журналист и колумнист CNN Скотт Дженнингс заявил, что конгрессмен якобы помогает РФ дестабилизировать демократию в США.
ФАН 05:31
Общество

В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

Большинство штрафов из новой версии кодекса об административных нарушениях (КоАП) можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, заявили в Минюсте.
Газета.Ru 01:46
Политика

Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя

Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
РБК 16:06
Игры

Дэн Хаузер неожиданно уходит из Rockstar — он один из основателей студии

Примечательно, что похожим образом в 2016 году ушёл исполнительный продюсер Rockstar и президент Rockstar North Лесли Бензис: в сентябре 2014 года он взял длительный отпуск, после чего решил покинуть студию.
Игромания.ру 18:14
Здоровье

Врачи назвали причины роста заболеваемости раком

Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.
РБК 04:48
Технологии

Берлинский художник обманул Google Maps с помощью 99 телефонов

Дождь 09:30
Политика

NI назвал советские танки КВ «катастрофой»

Тяжелый танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и, в отличие от КВ-1, был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.
РИА Новости 18:32
Экономика

Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
РБК 18:07
Армия и оружие

Руководящий состав ВМФ вспомнил роль адмирала Горшкова в развитии флота

Оперативный сбор начался с конференции, посвящённой роли адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии военно-морского флота.
Sudostroenie.info 10:17
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru 12:05
Происшествия

Жительница Коряжмы убила мужа из-за кулинарного замечания

2 февраля в Коряжме до приезда скорой помощи скончался 54-летний мужчина с ножевым ранением.
News29.ru 02:01
Политика

Подвели итоги кокусов: демократы провалили подсчет голосов в Айове

Кокусы Демократической партии в Айове — первом штате на пути долгого отбора кандидатов в президенты — сразу же начались со скандала.
Известия 16:01
Политика

Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО

Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.
РБК 16:59
Армия и оружие

Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства

Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Lenta.ru 11:20
Кино

Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
News.ru 07:12
Футбол

Румменигге: Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что Хосеп Гвардиола, возглавляя мюнхенский клуб, хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока.
Чемпионат 17:55
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Религия

«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
РИА Новости 14:49
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек

Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.
ФАН 18:07
Происшествия

Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии

Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
ТАСС 13:52
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Lenta.ru 03:11
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии

Как сообщают источники «avia.pro», американские военнослужащие в очередной раз попытались встать на пути российского военного патруля в северной части Сирийской Арабской Республики.
ГЛАС.RU 12:36
Армия и оружие

Минобороны России опровергло удар Сирии по войскам Турции

31 января лидер Турции Эрдоган заявил, что начнет новую военную операцию из-за эскалации конфликта в провинции Идлиб.
Городовой вчера в 05:45
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

Известия 18:14
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня 10:41
Общество

РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 14:13
Экономика

Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
РБК 14:30
Технологии

Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»

Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Известия 11:28
Общество

Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.
РБК 16:00
Наука

Премии президента в области науки и инноваций вручили молодым ученым

Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
Политика Сегодня вчера в 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное