Общество
ИнтерфаксБывший вице-премьер Акимов официально возглавил «Почту России»
Акимов сменил на этом посту Николая Подгузова, который руководил почтовым оператором с 2017 года. Подгузов сообщил в Instagram, что останется в компании, займет должность первого заместителя генерального директора "Почты России". Акимов с октября 2019 года возглавлял совет директоров оператора.
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США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам
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Армия и оружие
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Оперативный сбор начался с конференции, посвящённой роли адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии военно-морского флота.
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Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
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Генсек ООН призвал США урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам
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Экономика
Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП
Без учета операций с недвижимостью ВВП в 2019 году вырос бы на 1,5%, то есть отрицательный вклад сектора можно оценить в 0,2 п. п. Снижение по операциям с недвижимым имуществом произошло "за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости", уточнили в Росстате.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака
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Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый официальный трейлер фильма «Форсаж 9». В роли режиссера ленты выступил Джастин Лин.