Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБывший вице-премьер Акимов официально возглавил «Почту России»

Акимов сменил на этом посту Николая Подгузова, который руководил почтовым оператором с 2017 года. Подгузов сообщил в Instagram, что останется в компании, займет должность первого заместителя генерального директора "Почты России". Акимов с октября 2019 года возглавлял совет директоров оператора.
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Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

РИА Новости11:18

Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

ТАСС12:51

Бывший вице-премьер Акимов назначен гендиректором «Почты России»

Известия11:43

«Почта России» объявила о назначении Акимова гендиректором

РБК11:24

Бывший вице-премьер Акимов официально возглавил «Почту России»

Интерфакс11:18

Бывший вице-премьер Акимов возглавил «Почту России»

Эхо Москвы11:04

Акимову поручили доработать стратегию «Почты России» до 2030 года

Rambler News Service11:13
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:14, Ашберн
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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
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Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя

Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
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Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
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«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

Ведомости 09:54
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Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 15:34
Кино

Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда

Испанский режиссёр, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.
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Чеченского блогера убили во Франции

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Общество

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
РБК 12:37
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Политика

США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам

В Белом доме рассматривают возможность выхода США из соглашения ВТО по правительственным закупкам, сообщают источники.
Взгляд.ру 16:01
Армия и оружие

Руководящий состав ВМФ вспомнил роль адмирала Горшкова в развитии флота

Оперативный сбор начался с конференции, посвящённой роли адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии военно-морского флота.
Sudostroenie.info 10:17
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Деловое.ТВ 09:29
Политика

Генсек ООН призвал США урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам

Соединённым Штатам необходимо урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам различных стран, которые будут принимать участие в работе ООН в Нью-Йорке, заявил 4 февраля журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
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Экономика

Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

Без учета операций с недвижимостью ВВП в 2019 году вырос бы на 1,5%, то есть отрицательный вклад сектора можно оценить в 0,2 п. п. Снижение по операциям с недвижимым имуществом произошло "за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости", уточнили в Росстате.
РБК вчера в 10:55
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
Здоровье

Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака

ToDay News Ufa вчера в 10:22
Гаджеты

Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
REGNUM вчера в 11:54
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Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня 10:41
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В центре Киева застрелили известного пластического хирурга из Донецка

Погибшим оказался известный пластический хирург из Донецка Андрей Сотник.
Life.ru 02 февраля в 15:38
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Анадолу Эфесу» в матче Евролиги

Московский ЦСКА проиграл лидеру баскетбольной Евролиги турецкому "Анадолу Эфес" в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Газета.Ru 14:13
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Чемпионат Франции. «Монако» победил «Анжер», «ПСЖ» обыграл «Нант»

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Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»

Пользователи операционной системы Windows 10 испытывают проблемы после установки обновления KB4532695.
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Для вывезенных из Уханя россиян в тюменском центре заготовили пластилин

В Россию из Уханя вылетели 147 граждан России и ряда других стран, от Белоруссии до Украины.
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Трейлер фильма «Форсаж 9» появился в сети

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый официальный трейлер фильма «Форсаж 9». В роли режиссера ленты выступил Джастин Лин.
Peterburg2.ru 01 февраля в 16:14
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