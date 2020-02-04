Общество
REGNUMБывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»
Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба компании. Уточняется, что Акимов назначается на должность генерального директора «Почты России» сроком на пять лет.
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Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове
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Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Политика
Президент Болгарии заявил о недоверии правительству
Болгарский президент Румен Радев выразил недоверие правительству страны, обратившись к нации.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Религия
«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»
Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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В Марий Эл под наблюдением находятся 15 туристов: шесть граждан КНР и девять российских туристов.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Политика
Лавров: Зеленский приступил к выполнению обязательств по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский приступил к выполнению обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Sony открыла официальную страницу PlayStation 5
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Затраты на борьбу с коронавирусом оценили в ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила затраты на борьбу с эпидемией нового типа коронавируса 2019-nCov.
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Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии
Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
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