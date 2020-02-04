Общество

КоммерсантъКоммерсантъБывший вице-премьер Акимов возглавил «Почту России»

С октября 2019 года Максим Акимов занимал пост председателя совета директоров.
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Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавил «Почту России»

Эхо Москвывчера в 20:04

Бывший вице-премьер Акимов официально возглавил «Почту России»

Интерфаксвчера в 11:18

Бывший вице-премьер Акимов назначен гендиректором «Почты России»

Известиявчера в 11:43

Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

ТАССвчера в 12:51

«Почта России» объявила о назначении Акимова гендиректором

РБКвчера в 11:24

Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

РИА Новостивчера в 11:18

Акимову поручили доработать стратегию «Почты России» до 2030 года

Rambler News Serviceвчера в 11:13
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Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
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На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне

Lenta.ru вчера в 22:13
Общество

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
РБК вчера в 12:37
Политика

Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове

Штаб сенатора Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата на кокусах (собраниях избирателей) в штате Айова со ссылкой на "внутренние данные".
РИА Новости вчера в 01:42
Армия и оружие

Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии

«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.
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Газпромбанк выдаст автокредиты онлайн и без обязательного КАСКО

Lenta.ru 00:40
Политика

Трамп заявил, что положение США прочно как никогда

Американский лидер Дональд Трамп назвал положение США прочным как никогда прежде, указав на успехи в экономике и отметив, что страну снова начали уважать во всём мире.
Московский Комсомолец вчера в 22:13
Общество

Получивший с IKEA 25 млрд бизнесмен подал жалобу на ФСБ из-за декларации

Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c концерном IKEA и осужденный в 2019 году на восемь лет колонии, утверждает, что правоохранительные органы незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов.
РБК 00:00
Экономика

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
Известия вчера в 17:21
Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:01
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя вылетел после дозаправки в Тюмень

Известия вчера в 23:40
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак

Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
ToDay News Ufa вчера в 20:38
Политика

Гончарук не представил обещанный Зеленскому отчёт о работе кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не представил промежуточный отчёт о работе своего правительства, хотя обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому сделать это до 4 февраля.
RT на русском вчера в 19:00
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Экономика

Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM вчера в 04:21
Шоу-бизнес

Леди Гага официально показала своего нового бойфренда

Новым возлюбленным певицы Леди Гаги оказался бывший выпускник Гарвардского университета Майкл Полански.
iReactor 03 февраля в 18:44
Политика

В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

РИА Новости вчера в 00:52
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Газета.Ru 02 февраля в 15:18
Общество

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия вчера в 17:50
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

Известия вчера в 18:14
Армия и оружие

Боец украинской армии отказался обстреливать ЛНР и покончил с собой

Боец ВСУ покончил с собой из-за нежелания обстреливать территорию ЛНР.
Новостной фронт вчера в 06:51
Политика

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости вчера в 00:48
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