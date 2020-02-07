Политика

REGNUMREGNUMАлексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
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Алексей Гордеев переходит на должность зампреда Госдумы

— РИА Новости. Алексей Гордеев станет заместителем председателя Госдумы, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Ранее Гордеев занимал пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева.
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Гордеев станет вице-спикером Госдумы

ТАСС02:00

Бывший вице-премьер Гордеев станет зампредом Госдумы

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Гордеев получит мандат депутата Госдумы

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URA.Ruвчера в 14:45
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Общество

Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее

РЕН ТВ вчера в 10:02
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Решение о введении в Хабаровске с 10 февраля текущего года режима ношения защитных медицинских масок в общественных местах из-за угрозы коронавирусной инфекции приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровска.
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Нарушение биологических часов может провоцировать развитие диабета

ToDay News Ufa вчера в 10:36
Происшествия

Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате

Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
ТАСС 04:06
Происшествия

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

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RT на русском 04:27
Экономика

Минпромторг хочет сократить покупку иностранной радиоэлектроники

Минпромторг России подготовил директиву, предполагающую сокращение закупок иностранной радиоэлектроники российскими государственными компаниями.
УтроNews 03:59
Культура

Латвийский композитор и мэр Риги в недоумении после спектакля Кирилла Серебренникова

Ох, и «взбаламутил» модный российский режиссер Кирилл Серебренников латвийскую публику своим спектаклем Outside.
Аргументы недели вчера в 02:06
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Российская газета вчера в 09:09
Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru 02:53
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Ростов по техническим причинам

Направлявшийся из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург самолет авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.
РБК 04:07
Политика

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Авто

Суперкар Ford GT обновился и стал мощнее

Компания Ford представила обновленный суперкар GT.
AutoNews вчера в 09:06
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Известия вчера в 19:43
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости вчера в 21:20
Политика

Чавушоглу: российская военная делегация посетит Турцию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в субботу состоится визит военной делегации из России.
ПолитРоссия 04:04
Политика

Песков объяснил необходимость поправок о Госсовете в Конституции

Необходимость внесения поправок в Конституцию РФ в части формирования Государственного обусловлены тем, что основной закон страны должен отвечать уровню развития политической системы.
Комсомольская правда 05 февраля в 06:55
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Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить

Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
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Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Политика

Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Политика

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
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Турция начала отказываться от российского газа

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Lenta.ru 05 февраля в 11:08
Технологии

Из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X

Примечательно, что Nintendo сразу заявила о задержках производства Nintendo Switch из-за вспышки коронавируса.
The GEEK вчера в 16:22
Экономика

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Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Общество

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

РИА Новости вчера в 16:39
Общество

Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

Авторы законопроекта полагают, что он позволит стимулировать внедрение и использование технологий искусственного интеллекта, а также определить сферы его применения.
Вести.Ru 04:08
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