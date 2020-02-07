Политика
REGNUMАлексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
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с чего всё началось
— РИА Новости. Алексей Гордеев станет заместителем председателя Госдумы, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Ранее Гордеев занимал пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева.РИА Новости01:14
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
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Песков объяснил необходимость поправок о Госсовете в Конституции
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