Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, в банке Голодец будет курировать социальные и медицинские программы. РБК отмечает, что во вторник бывший вице-премьер была представлена коллективу Сбербанка.
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с чего всё началось

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк. Об этом РБК сообщил источник в Сбербанке, а также источник, близкий к кредитной организации, и собеседник, знающий о кадровом назначении.
РБК12:37

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РБК: Ольга Голодец может перейти в Сбербанк

ТАСС13:25

Ольга Голодец уходит к Грефу. СМИ выяснили, чем бывший вице-премьер займется в Сбербанке

Фонтанка.Ру13:16

РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк

URA.Ru12:56

Бывший вице-премьер Ольга Голодец, по данным источников, переходит на работу в Сбербанк

Эхо Москвы13:03

РБК: Бывший вице-премьер Ольга Голодец будет работать в Сбербанке

Ведомости13:00

Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Интерфакс13:08

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

РБК12:37
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