Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаБывший вице-премьер Ольга Голодец назначена на пост зампреда Сбербанка

Бывший вице-премьер России Ольга Голодец назначена на пост заместителя председателя Сбербанка и будет курировать социальные и медицинские программы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.
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Чем известна Ольга Голодец

Коммерсантъвчера в 10:29

Голодец станет зампредом правления Сбербанка

Интерфаксвчера в 08:19

Ольга Голодец назначена на пост заместителя председателя правления Сбербанка

ТАССвчера в 07:34

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

РИА Новостивчера в 07:53

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

RT на русскомвчера в 07:41

Греф объявил о переходе Голодец в Сбербанк

РБКвчера в 07:34

Голодец ушла работать в Сбербанк

Известиявчера в 08:06
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

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Главный тренер АЕК Массимо Каррера работает в Греции вот уже два месяца.
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения ситуации в Идлибе.
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На официальном сайте PlayStation уже появился раздел пятой модели.
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Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Коммерсантъ 02:36
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РИА Новости вчера в 15:32
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В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
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Происшествия

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Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
ToDay News Ufa вчера в 04:04
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Salt Mag вчера в 02:49
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Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 03:10
Экономика

ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Коммерсантъ вчера в 12:14
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Что касается Chery, то данная компания планирует продавать в США и Канаде кроссоверы дочернего бренда Exeed, созданного специально под премиальные автосегмента SUV.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

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Газета.Ru вчера в 05:45
Общество

Эксперты оценили размер вкладов умерших клиентов на счетах банков

Как пояснили специалисты, на которых ссылается gazeta.ru, в случае, если клиент умирает, банк не обязан разыскивать его наследников, им же необходимо отправить запрос нотариуса в каждый конкретный банк, чтобы узнать о неизвестных счетах.
Московский Комсомолец 02:37
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
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Газета.Ru вчера в 07:42
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Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в среду заявил, что сегодня приоритетом для Владимира Зеленского одним из приоритетов является прекращение войны в Донбассе в интересах Украины.
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Коллекция спутниковых «обоев» Google Earth View выросла почти вдвое

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Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Стало известно, кто из российских биатлонистов будет представлять страну в рамках чемпионата мира по биатлону на смешанной эстафете.
Газета.Ru 01:47
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Гран-при Китая не состоится из-за коронавируса

Китайский этап чемпионата мира в «Формуле-1», который должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля, не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса.
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