Общество
Комсомольская правдаБывший вице-премьер Ольга Голодец назначена на пост зампреда Сбербанка
Бывший вице-премьер России Ольга Голодец назначена на пост заместителя председателя Сбербанка и будет курировать социальные и медицинские программы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.
Читать в источнике
Оценить306
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Политика
Захарова оценила слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР во Второй мировой войне.
Футбол
Каррера: «Работаю ради того, чтобы повторить в Греции российский успех»
Главный тренер АЕК Массимо Каррера работает в Греции вот уже два месяца.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения ситуации в Идлибе.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Авто
Названа дата начала продаж нового Volkswagen Polo в России
Уовый Volkswagen Polo получил современный дизайн, а также стал первым автомобилем бренда в России, который имеет новый логотип.
Кино
Опубликовано первое видео со съёмок нового сезона сериала «Сваты»
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Шоу-бизнес
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
Игры
На официальном сайте появилась PlayStation 5
На официальном сайте PlayStation уже появился раздел пятой модели.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Происшествия
В переходе московского метро нашли брошенного младенца
В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Киберспорт
Nioh 2 ушла на золото. Релиз состоится 13 марта
Koei Tecmo и Team Ninja объявили, что Nioh 2 ушла на золото.
Происшествия
Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме
В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями
Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Экономика
ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка
Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Авто
Chery создаёт суббренд Vantas, чтобы продавать машины в США и Канаде
Что касается Chery, то данная компания планирует продавать в США и Канаде кроссоверы дочернего бренда Exeed, созданного специально под премиальные автосегмента SUV.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Общество
Эксперты оценили размер вкладов умерших клиентов на счетах банков
Как пояснили специалисты, на которых ссылается gazeta.ru, в случае, если клиент умирает, банк не обязан разыскивать его наследников, им же необходимо отправить запрос нотариуса в каждый конкретный банк, чтобы узнать о неизвестных счетах.
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Кино
Стало известно об ошибке в сценарии фильма «Москва слезам не верит»
Супруга сценариста фильма "Москва слезам не верит" Людмила Кожина рассказала об ошибке, вкравшейся в сценарий.
Политика
Новый глава офиса Зеленского назвал приоритетом мир в Донбассе
Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в среду заявил, что сегодня приоритетом для Владимира Зеленского одним из приоритетов является прекращение войны в Донбассе в интересах Украины.
Политика
В МИД России опровергли обвинения в ударах по гражданским в Сирии
Москва и Дамаск не наносят удары по гражданскому населению Сирии, все удары наносятся исключительно по террористическим формированиям, заявил в среду РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
Стало известно, кто из российских биатлонистов будет представлять страну в рамках чемпионата мира по биатлону на смешанной эстафете.
Автоспорт
Гран-при Китая не состоится из-за коронавируса
Китайский этап чемпионата мира в «Формуле-1», который должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля, не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса.