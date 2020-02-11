Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаБывший вице-премьер Ольга Голодец назначена на пост зампреда Сбербанка

Бывший вице-премьер России Ольга Голодец назначена на пост заместителя председателя Сбербанка и будет курировать социальные и медицинские программы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.
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Чем известна Ольга Голодец

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Интерфаксвчера в 08:19

Ольга Голодец назначена на пост заместителя председателя правления Сбербанка

ТАССвчера в 07:34

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

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РБКвчера в 07:34

Голодец ушла работать в Сбербанк

Известиявчера в 08:06
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ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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Автомобиль заводящего фанатской трибуны петербургского "Зенита" был подожжен.
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В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
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