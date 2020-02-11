Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаБывший вице-премьер Ольга Голодец назначена на пост зампреда Сбербанка

Бывший вице-премьер России Ольга Голодец назначена на пост заместителя председателя Сбербанка и будет курировать социальные и медицинские программы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.
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