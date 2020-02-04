Общество

РБКРБКОльга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Голодец будет курировать социальные и медицинские программы Сбербанка, рассказал один из них. Во вторник, 4 февраля, она была представлена коллективу, подтвердили два источника РБК. РБК направил запрос в Сбербанк.
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с чего всё началось

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк. Об этом РБК сообщили источник в Сбербанке, источник, близкий к кредитной организации, и собеседник, знающий о кадровом назначении.
РБКвчера в 12:37

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РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк

URA.Ruвчера в 12:56

РБК: Голодец будет курировать социальные проекты Сбербанка

Коммерсантъвчера в 14:17

РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк

РИА Новостивчера в 14:13

РБК: Ольга Голодец может перейти в Сбербанк

ТАССвчера в 13:25

Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Интерфаксвчера в 13:08

Бывшая вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Эхо Москвывчера в 17:03

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

РБКвчера в 12:37
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