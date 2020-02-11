Общество
RT на русскомБывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
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Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
В Москве на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.
Экономика
«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год
Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Общество
Суд освободил владельца крымского парка львов «Тайган»
В Верховном суде Республики Крым прошло судебное заседание по апелляционной жалобе адвокатов владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова на постановление Белогорского районного суда о его заключении под стражу до 3 апреля.
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Здоровье
В Тюмени выписали болевшую коронавирусом студентку
Студентку, ранее госпитализированную с подозрением на коронавирус, выписали из больницы в Тюмени.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Общество
Россия отправила в Китай 2 млн медицинских масок
Россия направила в Китай 2 млн медицинский масок в качестве гуманитарной помощи на фоне эпидемии коронавируса нового типа Covid-2019, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Наука
Клоны деревьев помогут восстановить леса
Ученые НИТУ «МИСиС» и Тамбовского государственного университета совместно с партнерами из Питомнического комплекса Воронежской области при участии специалистов ВГЛТУ представили новую технологию для повышения приживаемости саженцев-микроклонов, высаживаемых для восстановления лесов после массовых пожаров.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Общество
Как велось расследование дела «Сети»
Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
Происшествия
Фигурантам дела «Нового величия» продлили меры пресечения
Люблинский суд Москвы продлил до 17 мая срок содержания под стражей и домашний арест фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).
Культура
Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Армия и оружие
Обстрелянный турецкой армией Ми-25 показали в Сирии
Сирийские власти продемонстрировали обстрелянный армией Турции боевой вертолет Ми-25, сообщило издание Moustafa Dannoun News.
Экономика
Банк России продаст Сбербанк по рыночной цене
Предусматривается, что Центробанк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе при продаже первой части пакета акций.
Гаджеты
В Сети появились фото и трейлер линейки Samsung Galaxy S20
На мероприятии под названием Samsung Galaxy Unpacked 2020 будут показаны не только классические смартфоны, но также представят раскладной аппарат с гибким экраном Galaxy Z Flip и беспроводные наушники, а еще ожидается показ новых смарт-часов.
Общество
Власти Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки
На португальские банковские счета самой богатой женщины Африки Изабель душ Сантуш наложен арест, 11 февраля сообщает агентство Reuters.
Общество
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Политика
Зеленский сменил главу своего офиса
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Футбол
Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе
Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
Армия и оружие
Минобороны заменит тульские системы «Тунгуска»
Серийные поставки в российскую армию нового зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» позволят заменить в войсках артиллерийские зенитные комплексы «Шилка» и «Тунгуска», разработанные в Туле еще в советские годы.
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семья осталась без жилья
Дочь Иосифа Пригожина Даная призналась, что ее семья практически осталась без жилья.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Культура
Пугачева прокомментировала эвакуацию на премьере фильма «Лед 2»
Алла Пугачева прокомментировала эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2". Как сообщает "Газета.ру", в момент, когда в кинотеатре сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой начала петь песню "Озеро надежды" Пугачевой.