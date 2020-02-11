Общество

RT на русскомRT на русскомБывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
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Чем известна Ольга Голодец

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Голодец станет зампредом правления Сбербанка

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Ольга Голодец назначена на пост заместителя председателя правления Сбербанка

ТАСС07:34

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

РИА Новости07:53

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

RT на русском07:41

Греф объявил о переходе Голодец в Сбербанк

РБК07:34

Голодец ушла работать в Сбербанк

Известия08:06
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:56, Ашберн
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Турция снова нанесла удар по сирийской армии

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Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
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Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд

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В Верховном суде Республики Крым прошло судебное заседание по апелляционной жалобе адвокатов владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова на постановление Белогорского районного суда о его заключении под стражу до 3 апреля.
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Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
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В Тюмени выписали болевшую коронавирусом студентку

Студентку, ранее госпитализированную с подозрением на коронавирус, выписали из больницы в Тюмени.
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«Я нарушил режим, могу винить только себя». Илья Алтыбармакян покинул СКА

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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

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Россия направила в Китай 2 млн медицинский масок в качестве гуманитарной помощи на фоне эпидемии коронавируса нового типа Covid-2019, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
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Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
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Наука

Клоны деревьев помогут восстановить леса

Ученые НИТУ «МИСиС» и Тамбовского государственного университета совместно с партнерами из Питомнического комплекса Воронежской области при участии специалистов ВГЛТУ представили новую технологию для повышения приживаемости саженцев-микроклонов, высаживаемых для восстановления лесов после массовых пожаров.
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«Челси» стал самым прибыльным клубом за последние два трансферных окна

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Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек

За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
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Как велось расследование дела «Сети»

Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.
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Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
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Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
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Происшествия

Фигурантам дела «Нового величия» продлили меры пресечения

Люблинский суд Москвы продлил до 17 мая срок содержания под стражей и домашний арест фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).
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Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Piter.tv вчера в 11:17
Армия и оружие

Обстрелянный турецкой армией Ми-25 показали в Сирии

Сирийские власти продемонстрировали обстрелянный армией Турции боевой вертолет Ми-25, сообщило издание Moustafa Dannoun News.
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Экономика

Банк России продаст Сбербанк по рыночной цене

Предусматривается, что Центробанк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе при продаже первой части пакета акций.
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Гаджеты

В Сети появились фото и трейлер линейки Samsung Galaxy S20

На мероприятии под названием Samsung Galaxy Unpacked 2020 будут показаны не только классические смартфоны, но также представят раскладной аппарат с гибким экраном Galaxy Z Flip и беспроводные наушники, а еще ожидается показ новых смарт-часов.
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Общество

Власти Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки

На португальские банковские счета самой богатой женщины Африки Изабель душ Сантуш наложен арест, 11 февраля сообщает агентство Reuters.
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Общество

ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
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Зеленский сменил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
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Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе

Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
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Минобороны заменит тульские системы «Тунгуска»

Серийные поставки в российскую армию нового зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» позволят заменить в войсках артиллерийские зенитные комплексы «Шилка» и «Тунгуска», разработанные в Туле еще в советские годы.
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Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семья осталась без жилья

Дочь Иосифа Пригожина Даная призналась, что ее семья практически осталась без жилья.
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Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
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Пугачева прокомментировала эвакуацию на премьере фильма «Лед 2»

Алла Пугачева прокомментировала эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2". Как сообщает "Газета.ру", в момент, когда в кинотеатре сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой начала петь песню "Озеро надежды" Пугачевой.
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