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Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Музыка Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.

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Политика Зеленский уволил представителя Украины в минской группе Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.

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Происшествия Историка Соколова оставили в СИЗО до конца следствия Обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется под арестом в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля 2020 года.

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