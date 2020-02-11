Общество
RT на русскомБывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
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Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Армия и оружие
Армия Сирии заявила о готовности ответить на атаки турецких сил
Вооруженные силы Сирии находятся в полной готовности отвечать на атаки турецкой армии и продолжат выполнять свой долг по защите безопасности родины.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Космос
Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу
В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Армия и оружие
Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году
Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
Авто
Опубликованы официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris
Компания «Хендэ Мотор СНГ» опубликовала первые официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris для российского рынка.
Музыка
Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения
Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
Происшествия
В Польше группу людей избили за русскую речь
Политика
Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает возможным достижение мира между палестинцами и израильтянами.
Общество
Водонаеву вызвали в полицию за слова об абортах
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
Футбол
Семин ответил на слухи о решении «Локомотива» не продлевать контракт
Ранее издание Metaratings сообщило, что совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с Семиным.
Политика
Зеленский уволил представителя Украины в минской группе
Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
Политика
Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление в НАТО
Депутаты парламента Северной Македонии ратифицировали договор о вступлении страны в НАТО, сообщил во вторник, 11 февраля, глава партии «Социал-демократический союз Македонии» Зоран Заев.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Политика
В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами
В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.
Политика
В США показали фильм, обвиняющий Обаму и Байдена по «делу Майдана»
Журналист собрал десятки свидетельств, в том числе и грузинских снайперов, которых специально привезли в Киев для провокаций и расстрела толпы.
Происшествия
Историка Соколова оставили в СИЗО до конца следствия
Обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется под арестом в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля 2020 года.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Наука
Разработан новый метод диагностики и лечения меланомы
Шоу-бизнес
Старший внук королевы Елизаветы II сообщил о разводе с женой
Питер Филлипс, единственный сын принцессы Анны и член королевской семье Великобритании, разводится со своей супругой Отам Келли.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Общество
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган»
Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
Гаджеты
В Сети появились фото и трейлер линейки Samsung Galaxy S20
На мероприятии под названием Samsung Galaxy Unpacked 2020 будут показаны не только классические смартфоны, но также представят раскладной аппарат с гибким экраном Galaxy Z Flip и беспроводные наушники, а еще ожидается показ новых смарт-часов.
Шоу-бизнес
Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
По словам певицы, многие захотели "разрушить ее жизнь", узнав о скандале с дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та уехала из России.