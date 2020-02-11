Общество
RT на русскомБывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
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В Петербурге из-под карантина по коронавирусу сбежала пациентка
В Санкт-Петербурге вернувшаяся из Китая женщина сбежала из больницы, где должна была находиться в двухнедельном карантине по коронавирусу.
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Глава ФРС США: коронавирус может навредить экономике всего мира
Руководитель Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Джером Пауэлл рассказал о рисках для мировой экономики.
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Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4
11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
Энергетика
«Газпром» ожидает повышение цен на газ в Европе в 2021 году
"Газпром" ожидает повышение цен на газ в Европе уже в 2021 году.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ мародерствовали в селе Пески под Донецком.
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Джон Джонс: «Пересмотрел бой и уверен в победе»
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, не сомневается в свой победе над Домиником Рейесом после того, как вместе с командой пересмотрел поединок.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о дате голосования по Конституции
Решений о сроках проведения голосования россиян по поправкам в Конституцию не принималось, четкого дедлайна по их рассмотрению нет, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Airbus представила модель самолета со смешанным крылом
Компания Airbus продемонстрировала двухметровый прототип самолета Maveric со смешанным крылом.
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Капитанам столкнувшихся на Пхукете катеров предъявили обвинения
Футбол
В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой
В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Армия и оружие
В Идлибе сбит сирийский вертолет
Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Общество
В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях
В Роструде напомнили, что 21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня на час не сокращается.
Общество
Из-за поста в Instagram полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой из-за ее публикации в Instagram. Телеведущая высказалась об абортах и демографии в России.
Общество
В России вынесен первый приговор активисту «нежелательной организации»
В России вынесен первый судебный вердикт по статье уголовного кодекса «Участие в нежелательной организации».
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Зюганов поддержал упоминание Бога в Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против упоминания Бога в преамбуле Конституции.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
Кино
Криминальная картина Гая Ричи выйдет в прокат 13 февраля
Авто
Представлен обновлённый хэтчбек Citroen C3
Хэтчбек Citroen С3 третьего поколения пережил плановую модернизацию.
Политика
Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении материнского капитала
Поправки по расширению программы материнского капитала внесены в Госдуму. Первое обсуждение намечено на 19 февраля.
Шоу-бизнес
Волочкова показала «черный» палец
На кадрах артистка сидит на столе, показывая крупным планом уставшие пальцы, однако сразу же в глаза бросается цвет одного из них – черный.
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Общество
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Здоровье
Онколог назвал способный вызвать рак продукт
Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.