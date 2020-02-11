Общество

RT на русскомRT на русскомБывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 10:53, Ашберн
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