Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruБывший вице-президент «Реала» Суарес скончался от коронавируса

Суарес занимал должность вице-президента мадридского клуба в период с 2006 по 2009 год, когда во главе «Реала» стоял Рамон Кальдерон. Также у него была своя морская компания, в состав которой входили 27 рыболовных судов.
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Бывший вице-президент «Реала» скончался от коронавируса

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От коронавируса умер бывший вице-президент «Реала» Амадор Суарес

Sports.ru14:03

Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Спорт-Экспресс15:10

Бывший вице-президент «Реала» скончался от коронавируса

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Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Советский спорт15:11

Бывший вице-президент «Реала» скончался от коронавируса

Газета.Ru13:35

Бывший вице-президент «Реала» Суарес скончался от коронавируса

Sport24.ru13:22
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

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Умер член президиума РАН Евгений Микрин

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В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Общество

Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
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Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Снятие властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу стало проявлением глупости муниципальных политиков.
Вечерняя Москва 13:30
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Трамп пообещал раскрыть данные о происхождении коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет обнародована информация о происхождении коронавирусной инфекции.
ФАН 11:50
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
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Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
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Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии

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Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
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Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
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Навка поддержала Плющенко и Рудковскую, защищающих своего сына

Навка поддержала Плющенко и Рудковскую, защищающих своего сына Фигуристка опровергла слухи о нездоровье Гном Гномыча.
Экспресс газета 09:02
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию взятия Берлина

В открытом новом историческом разделе «Финальный аккорд Великой войны» представлены рассекреченные, ранее не известные документы из фондов Центрального архива МО: боевые донесения и сводки с фронтов, наградные листы, воспоминания участников и фотодокументы.
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Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»

В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета 10:26
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

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Польша начала строительство газопровода Baltic Pipe

Власти Польши приступили к строительству магистрального газопровода (МГП) Baltic Pipe.
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Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
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Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток

В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно.
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Здоровье

Врач объяснил опасность антибиотиков для профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 15:30
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73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета 11:58
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Общество

В России скончались трое журналистов с коронавирусом

В России умерли трое журналистов с подтвержденным коронавирусом.
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Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
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Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
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Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
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Великобритания вышла на второе место по смертности от коронавируса

Британия стала первой по смертности от коронавируса в Европе, сообщает ToDay News Ufa.
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Испанский гребец-каноист, выступал за сборную Испании на всём протяжении 1980-х и в начале 1990-х годов. Участник четырёх летних Олимпийских игр, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, победитель регат национального и международного значения. Также известен как спортивный чиновник, президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Кастилии и Леона.
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