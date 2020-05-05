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Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 627

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Здоровье Сахалинским врачам утвердили премии за борьбу с COVID Правительство Сахалинской области утвердило порядок премирования медиков и других работников, переведенных на усиленный режим из-за пандемии COVID-19.

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Здоровье Мэр Нью-Йорка рассказал о новых симптомах коронавируса у детей Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом. 2

Наука Население Земли может начать сокращаться Ученые считают, что население в некоторых регионах мира может начать внезапно сокращаться до конца нынешнего века. 1

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