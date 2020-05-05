Коронавирус
Soccer.ruБывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса
Пресс-служба «Реала» сообщила, что вице-президент клуба Амадор Суарес Вилья умер от коронавируса.
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Экономика
Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА
Коммерсантъ 03:49
Политика
Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР
В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
Политика
Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Моссовет 04 мая в 08:03
Футбол
Решение о продолжении сезона РПЛ могут принять 12 мая
Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", вопрос о продолжении нынешнего сезона чемпионата России по футболу может решиться 12 мая.
Piter.tv 03:48
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы 04 мая в 19:04
Армия и оружие
Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию
Эксперт китайского издания «Феникс» рассказал о том, почему США, обладая огромной военной мощью и устраивая различные провокации по всему миру не осмеливаются самостоятельно провоцировать Россию.
Военное дело 04 мая в 11:38
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
В Москве начнут отключать отопление
Власти столицы приняли решение о начале отключения отопления в Москве с 7 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Вести Подмосковья 02:19
Экономика
Легендарный завод покинет центр Петербурга
Работа без перерыва Ко второму кварталу 2021 года все производственные линии будут запущены на территории индустриального кластера «Кировского завода», недалеко от одноименной станции метро.
РБК Санкт-Петербург 02:44
Общество
В Челябинской области ввели масочный режим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Шоу-бизнес
Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12. Граймс расшифровала имя в Twitter.
РИА Новости 03:53
Общество
6 мая в Тульской области зафиксировано еще 77 случаев коронавируса
Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 6 мая о регистрации в регионе еще 77 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:45
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
Общество
За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:37
Здоровье
Инфекционист: пик по коронавирусу в Алтайском крае еще не пройден
Прогнозы делать не стоит Главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко считает, что пик по коронавирусу еще не пройден.
АМИТЕЛ 03:02
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости вчера в 11:14
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Общество
С Чаяндинского месторождения вывезут 8,5 тысяч вахтовиков
Из 10,5 тысячи вахтовиков, работающих на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, в различные регионы вывезут 8,5 тысячи человек.
Российская газета 03:19
Общество
Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса
В правительстве России не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа.
Известия 03:35
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Неплатежеспособность банковских заемщиков получила новую причину - коронавирусную самоизоляцию.
Российская газета 03:26
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Lenta.ru вчера в 19:34
Политика
США и Великобритания ускорят переговоры по торговому соглашению
По словам Лайтхайзера, США под руководством президента Дональда Трампа будут вести переговоры с Великобританией по соглашению, которое "укрепит экономики двух стран, поддержит хорошо оплачиваемые рабочие места и значительно нарастит возможности для торговли и инвестиций".
ТАСС вчера в 15:28
Общество
Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»
Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
Экономика
СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации
Минтранс предлагает расширить меры поддержки транспорта на фоне пандемии коронавируса, в том числе ввести послабления для автотранспорта.
РБК 02:00
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Политика
Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне
Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Экономика
Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 04 мая в 14:49