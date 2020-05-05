Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruБывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Пресс-служба «Реала» сообщила, что вице-президент клуба Амадор Суарес Вилья умер от коронавируса.
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Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Sport.ruвчера в 16:13

«Реал» сообщил о смерти бывшего вице-президента клуба от COVID-19

Матч ТВвчера в 16:12

Бывший вице-президент «Реала» Суарес скончался от коронавируса

Sport24.ruвчера в 13:22

Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 15:10

Бывший вице-президент «Реала» скончался от коронавируса

Чемпионатвчера в 14:32

От коронавируса умер бывший вице-президент «Реала» Амадор Суарес

Sports.ruвчера в 14:03

Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Советский спортвчера в 15:11
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Путин наградил Ким Чен Ына юбилейной медалью Победы

Политическая Экспертиза вчера в 02:12
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Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds 3i

Компания Huawei объявила о выпуске новых беспроводных наушников в форме FreeBuds 3i.
Megaobzor.com вчера в 03:05
Общество

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
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Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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Общество

Псковские власти ограничили карантинные меры

В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
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Общество

Власти Москвы назвали дату начала отключения отопления

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что отключение отопления в Москве стартует 7 мая и продлится три дня.
RT на русском 01:21
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Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
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Общество

Колючей проволокой могут обнести школы в Мурманской области

Правительство Мурманской области планирует обнести местные школы оградой с колючей проволокой, пишет «Новая газета» со ссылкой на письмо, подписанное главой регионального Минстроя Оксаной Астаховой.
Live24 вчера в 15:05
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Экономика

СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

В предыдущем пакете мер, который ведомство представило премьер-министру Михаилу Мишустину, указывались в том числе отсрочка по уплате страховых взносов для всех транспортных компаний, а также различные способы поддержки РЖД, пассажирского авто- и электротранспорта, а также строительства в транспортной отрасли.
РБК 02:00
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Halo 2: Anniversary выйдет на PC 12 мая

Cyber.sports.ru вчера в 13:48
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Общество

Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 08:31
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Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
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Политика

Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств

В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств.
МонаВиста вчера в 11:09
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Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости вчера в 09:02
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Общество

Парфенчиков обязал жителей Карелии надевать маски

Во вторник, 5 мая, глава Карелии Артур Парфенчиков внёс изменения, касающиеся прогулок и ношения масок.
Карелинформ вчера в 11:35
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 00:04
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Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Общество

Ни один житель Мурманской области за сутки не заразился

За минувшие сутки не выявлено ни одного нового инфицированного COVID-19 жителя Мурманской области.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о легких, пострадавших от пневмонии

Wikimedia Commons Вылечившаяся от двусторонней пневмонии народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о том, что перед госпитализацией ей было тяжело дышать, у нее болела голова, а также было чувство тошноты и сонливости.
РЕН ТВ вчера в 21:34
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM вчера в 09:45
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Здоровье

Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком

Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40
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Общество

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости вчера в 20:30
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Происшествия

Саратовцев оштрафовали за сидение на лавочке на проспекте Кирова

За сидение на лавочке на проспекте Кирова 4 мая штраф в размере 1 тысячи рублей был выписан горожанину.
Версия-Саратов вчера в 11:51
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Здоровье

В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус

На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований.
Российская газета 01:50
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Здоровье

Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
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Футбол

Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним

Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
Чемпионат вчера в 16:40
Здоровье

В больнице в Коммунарке лечатся более 450 пациентов

Более 450 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:20
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Общество

Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru вчера в 02:36
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