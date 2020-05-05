Коронавирус
Sport.ruБывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса
Во вторник, пятого мая, официальный сайт мадридского "Реала" сообщает о том, что бывший вице-президент королевской команды Амадор Суарес скончался от коронавируса.
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Политика
В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
Политика
Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия главы города
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии в среду проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Владимира Панова, который обратился с соответствующим заявлением в связи с переходом на работу в госкорпорацию "Росатом".
ТАСС 03:40
Политика
В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии
Газета.Ru вчера в 07:57
Общество
Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии
Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 00:04
Политика
Кремль анонсировал совещание с Путиным по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное реализации принятых решений в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Моя Москва.онлайн 04 мая в 07:37
Политика
«Левада-Центр»: Половина россиян поддерживают поправки в Конституцию
Если бы общероссийское голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Конституцию состоялось «в ближайшие месяцы», их поддержали бы 47% россиян, 31% выступили бы против.
Daily Storm 02:11
Путешествия
АТОР: Турция намерена возобновить рейсы для российских туристов в июне
По сообщению ассоциации туристических операторов, первые рейсы будут совершаться в 2 страны, из которых идет наибольший приток туристов — Россию и Германию.
RuNews24.ru 04:10
Общество
Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца
6 мая православные христиане традиционно прославляют святого Георгия Победоносца, считающегося в России одним из духовных покровителей воинства и покровителем столицы нашего государства.
Park72.ru вчера в 08:00
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Недвижимость
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября.
РБК 05:21
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Кино
Режиссер «Иллюзии обмана» Луи Летерье может поставить сиквел «Яркости»
Стрим-сервис Netflix предлагает Луи Летерье («Перевозчик», «Иллюзия обмана») занять режиссерское кресло фантастического боевика «Яркость 2», сиквела картины 2017 года.
КиноПоиск 03:09
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом
Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Политика
Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне
Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Шоу-бизнес
Муж Дарьи Пынзарь устроил ей сюрприз на десятую годовщину свадьбы
Сама Дарья не вспомнила о десятилетней годовщине брака и не сразу поняла, по какому случаю муж затеял торжество.
Пятый канал 04:11
Здоровье
В Тверской области зафиксировано ещё 44 случая заражения коронавирусом
Новых летальных случаев со вчерашнего дня не зафиксировано, то есть всего в регионе насчитывается 8 человек, умерших от вируса COVID-19.
Край справедливости 03:45
Общество
Губернатор Куйвашев продлит режим самоизоляции как минимум до 19 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что режим самоизоляции продлят как минимум на неделю после майских праздников.
АиФ Урал вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Общество
Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу
Начиная с 5 мая, в России начал действовать запрет на продажу алкоголя в жилых домах.
Социальные новости вчера в 00:48
Общество
К 20 мая в Крыму ожидают всплеск заражения коронавирусом
К 20 мая на полуострове может проявиться эффект от несоблюдения режима самоизоляции.
Московский Комсомолец 03:30
Здоровье
В ВОЗ рассказали, как избежать стресса во время борьбы с коронавирусом
Избежать дополнительных стрессов во время борьбы с коронавирусом поможет дозирование информации, которая вызывает тревогу, чтение позитивных новостей и хороший сон, рассказал специалист Всемирной организации здравоохранения в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.
Взгляд.ру 04:34
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении двух машин в Ленобласти
Как сообщили журналистам в УГИБДД по Петербургу и области, пострадали пять человек.
ТАСС 05:17
Общество
Рассекречены детали вечеринки в честь сына Меган Маркл и принца Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл решили устроить праздник по случаю первого дня рождения Арчи. Мероприятие пройдет во дворе их особняка в Малибу.
ТВ Центр 04:35
Футбол
Вадим Евсеев: ломаю голову над буквой «Х»
Специалист дошёл до буквы «Х», но не смог придумать для неё ассоциацию.
Чемпионат вчера в 13:17