Коронавирус

Sport.ruSport.ruБывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Во вторник, пятого мая, официальный сайт мадридского "Реала" сообщает о том, что бывший вице-президент королевской команды Амадор Суарес скончался от коронавируса.
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Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Sport.ru16:13

От коронавируса умер бывший вице-президент «Реала» Амадор Суарес

Sports.ru14:03

Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Советский спорт15:11

Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Спорт-Экспресс15:10

Бывший вице-президент «Реала» скончался от коронавируса

Чемпионат14:32

«Реал» сообщил о смерти бывшего вице-президента клуба от COVID-19

Матч ТВ16:12

Бывший вице-президент «Реала» Суарес скончался от коронавируса

Sport24.ru13:22
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Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

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Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
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В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

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Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
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Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса

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Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

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Шоу-бизнес

Траньков возмутился словами о сыне Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына Евгения Плющенко.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
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Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

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Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

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Стало известно об ухудшении состояния отца Нурмагомедова

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Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

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В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
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Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

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Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

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Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
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