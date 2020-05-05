Коронавирус
Sport.ruБывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса
Во вторник, пятого мая, официальный сайт мадридского "Реала" сообщает о том, что бывший вице-президент королевской команды Амадор Суарес скончался от коронавируса.
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Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском 03:53
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Кино
Тайка Вайтити снимет фильм по вселенной «Звездных войн»
Афиша Daily вчера в 13:01
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Шоу-бизнес
Обложку Vogue впервые украсила 85-летняя Джуди Денч
Оскароносная актриса Джуди Денч, исполнившая в фильмах про агента 007 роль главы Ми-6, стала самой пожилой героиней обложки британского Vogue.
Народные новости 13:01
Авто
АвтоВАЗ может отказаться от своего кроссовера Lada XRay
Поправить продажи и репутацию российских автомобилей должна была линейка автомобилей Lada Vesta и Lada Xray, созданных совместными усилиями тольяттинских и французских инженеров.
Тарантас Ньюс 02:21
Экономика
Правительство выделило 2 млрд рублей регионам на поддержку МСП
Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на оказание неотложных мер поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за эпидемии коронавируса.
Rambler News Service вчера в 07:42
Армия и оружие
В армию России поступит более 35 самоходных гаубиц с АСУ
Москва, 6 мая 2020, 02:48 — REGNUM На вооружение российской армии до конца 2020 года поступят более 35 самоходных гаубиц с автоматизированной системой управления огнем (АСУ).
REGNUM 19:48
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель
Рост стоимости нефти ускорился во вторник вечером, цена марки Brent впервые с 14 апреля превысила 31 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 14:46
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Финансы
Силуанов назвал прогрессивным налогообложение по большим депозитам
Москва, 6 мая 2020, 00:55 — REGNUM Введенный в России налог на доход по депозитам свыше миллиона рублей фактически является прогрессивным, заявил 5 мая министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
REGNUM 17:55
Шоу-бизнес
Основатель SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова стал отцом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Мойка78 03:27
Энергетика
«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ
Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов.
Коммерсантъ 11:03
Армия и оружие
Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии
Военное дело 11:22
Авто
Бесключевой доступ упрощает угон автомобиля
Нейтрализует бесключевой доступ хитрое приспособление под названием «удочка».
Автоновости дня 03 мая в 07:32
Общество
Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов
Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчётности, подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
RT на русском вчера в 22:13
Авто
Citroen готовит новый кросс-седан C3L
Сообщается, что новый Citroen C3L получит увеличенный дорожный просвет, размер которого пока не уточняется, и защитный обвес на кузове: пороги, накладки на колёсные арки и бамперы.
Тарантас Ньюс 02 мая в 23:45
Общество
Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11:37
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Политика
Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью
Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики
Как следует из информации на сайте биржи, перед звонком, отмечающим завершение биржевого дня, промышленный индекс Dow Jones вырос на 141,69 пункта (0,60%), до отметки 23 891,45.
ТАСС 16:40
Авто
Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander
В Китае Toyota Frontlander выйдет осенью, а немного позже модель станет доступна и для американских покупателей.
CarsWeek.ru 03:19
Авто
Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге
Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч.
ГЛАС.RU вчера в 07:59
Политика
США собрались добывать ресурсы на Луне
В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
Lenta.ru 18:47
Наука
Sohu (Китай): разгадка источника нового коронавируса уже близка? Ученые из Китая и США объединили свои усилия и уточнили направление исследований (Sohu)
Согласно сообщению британской газеты «The Financial Times», опубликованному 27 апреля, ученые из Китая и США начали совместно работать над поиском источника нового коронавируса и уточнили направление исследований.
ИноСМИ 20:00