Коронавирус

Sport.ruSport.ruБывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Во вторник, пятого мая, официальный сайт мадридского "Реала" сообщает о том, что бывший вице-президент королевской команды Амадор Суарес скончался от коронавируса.
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Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Sport.ru16:13

От коронавируса умер бывший вице-президент «Реала» Амадор Суарес

Sports.ru14:03

Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Советский спорт15:11

Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Спорт-Экспресс15:10

Бывший вице-президент «Реала» скончался от коронавируса

Чемпионат14:32

«Реал» сообщил о смерти бывшего вице-президента клуба от COVID-19

Матч ТВ16:12

Бывший вице-президент «Реала» Суарес скончался от коронавируса

Sport24.ru13:22
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Цена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области.
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В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

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В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
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Sohu (Китай): разгадка источника нового коронавируса уже близка? Ученые из Китая и США объединили свои усилия и уточнили направление исследований (Sohu)

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